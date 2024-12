WDR-Sport Kölner Haie unterliegen spät in Nürnberg Stand: 19.12.2024 20:53 Uhr

Die Kölner Haie haben zumAuftakt des 28. DEL-Spieltages eine unglückliche Niederlage in Nürnberg hinnehmen müssen. Lange sahen die Rheinländer wie die sicheren Sieger aus.

Nachdem beide Mannschaften gut in die Partie gefunden hatten, konnten die Gastgeber den ersten Schlag landen. Roman Kechter brachte die Gastgeber in der 7. Minute mit einem Abstauber in Führung.

Danach waren die Nürnberger weiter am Drücker, doch die Defizite in der Abwehr aus den vergangenen Wochen traten wieder auf. So konnte erst Adam Almquist (11.) mit einem feinen Schlenzer den Ausgleich besorgen, ehe die Kölner kurz vor dem Ende des ersten Spielabschnitts mit einem toll herausgespielten Treffer in der 19. Minute durch Louis-Marc Aubry die Führung erzielten.

Torloses zweites Drittel, später Ausgleich

Anschließend waren die Gäste das spielbestimmende Team, sodass die Führung vollkommen in Ordnung ging. Im zweiten Spielabschnitt dominierten die Kölner nicht mehr so, dafür stand die Defensive felsenfest. Nürnberg drängte, hatte viel mehr vom Spiel, ein Treffer fiel ikm zweiten Abschnitt aber nicht.

Ähnlich ging das auch im letzten Abschnitt weiter. 93 Sekunden vor Schluss aber - die Nürnberger haten schon ihren Torhüter vom Eis genommen, gelang den Franken doch noch der Ausgleich. Nach einem laschen Schuss von der blauen Linie fälschte erst Samuel Dove-McFalls die Scheibe ab, ehe Will Graber das Spielgerät ins Tor stocherte - 2:2. Es ging in die Verlängerung.

Barrat trifft zum Nürnberger Sieg

Dort hatten die Nürnberger das bessere Ende für sich. Evan Barratt erzielte in der 63. Minute den 3:2-Siegtreffer. Er ging über die linke Seite in den Bullykreis, ehe er auf den kurzen Pfosten abschloss. Der Schuss ging über die rechte Schulter von Haie-Keeper Mirco Pantkowski und schlug im Winkel ein.