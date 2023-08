WDR-Sport Köln verpflichtet Torhüter Pentke als neue Nummer zwei Stand: 01.08.2023 17:16 Uhr

Der 1. FC Köln hat Philipp Pentke als neue Nummer zwei hinter Stammtorhüter Marvin Schwäbe verpflichtet.

Wie der Bundesligist am Dienstag mitteilte, unterschrieb der 38-Jährige von der TSG 1899 Hoffenheim einen Jahresvertrag. Für die Kraichgauer kam Pentke seit 2019 achtmal in der Bundesliga, dreimal im Pokal und einmal in der Europa League zum Einsatz. Zuvor hatte er beim FC Augsburg, bei Energie Cottbus, beim Chemnitzer FC und SSV Jahn Regensburg zwischen den Pfosten gestanden.

"Unabhängig davon, dass er seine Qualität im Laufe seiner Karriere sowohl als Nummer eins als auch als zuverlässige Nummer zwei auf Bundesliga-Niveau hinreichend unter Beweis gestellt hat, hat er uns durch starke Trainingsleistungen bestätigt, dass er dieses Leistungsniveau auch mit mittlerweile 38 Jahren immer noch abrufen kann", kommentierte FC-Geschäftsführer Christian Keller das Ende der langen Kölner Suche nach einem Ersatzkeeper.