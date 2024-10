WDR-Sport Köln Marathon 2024: Das Sport-Event vorab im Überblick Stand: 04.10.2024 13:02 Uhr

Am Sonntag, 06. Oktober, findet erneut der Köln Marathon statt. Auch in diesem Jahr werden entlang der Laufstrecke wieder zahlreiche Straßen gesperrt. Die wichtigsten Informationen für den Marathon-Tag im Überblick.

Von Sissy Hertneck

Mehr als 30.000 Sportbegeisterte haben sich angekündigt, um am Sonntag die Laufschuhe anzuziehen, die Startnummer zu befestigen, und auf den Startschuss zu warten. Alle Startplätze für den diesjährigen Marathon sind laut Veranstalter vergeben.

Zum 26. Mal findet der Köln Marathon statt. Für die Teilnehmer und Zuschauer gibt es ein buntes Rahmenprogramm. Die Anwohner müssen sich auf Verkehrsbehinderungen und Fahrplanänderungen bei den KVB einstellen.

Ein Marathon und noch mehr

Beim Köln Marathon geht es für die Teilnehmer über eine 42 Kilometer lange Laufstrecke durch die Stadt. Dazu gibt es auch einen Halbmarathon, einen Staffelmarathon, einen Schulmarathon und einen Kinderlauf. Der Halbmarathon startet um 9 Uhr. Marathon, Staffelmarathon und Schulmarathon starten um 10:30 Uhr.

Verlauf der Marathonstrecke

Auch in diesem Jahr starten die Läuferinnen und Läufer auf dem Ottoplatz in Deutz. Das Ziel befindet sich in der Komödienstraße. Dort endet die Strecke ganz in der Nähe des Kölner Doms. Dazwischen schlängelt sich die Laufstrecke unter anderem durch die Innenstadt und die Veedel Rodenkirchen, Lindenthal, Ehrenfeld und Nippes.

Die Teilnehmer des Halbmarathons laufen eine ähnliche, aber verkürzte Strecke und nicht bis nach Rodenkirchen und Nippes.

Einschränkungen beim Verkehr und den KVB

Die meisten Sperrungen entlang der Laufstrecke befinden sich in der Innenstadt, in Deutz, Bayenthal, Ehrenfeld, Lindenthal und in Sülz. Sie beginnen überwiegend am Sonntag um 6 Uhr und dauern bis 18 Uhr. Einige Strecken sind auch schon ab Samstag gesperrt, einige wenige sogar schon ab Freitagnachmittag. Stadteinwärts wird die Deutzer Brücke und stadtauswärts die Severinsbrücke gesperrt sein. Auf der Webseite des Köln Marathons werden alle Einschränkungen für den Verkehr angezeigt.

Die Absperrgitter stehen bereit: Zwischen Freitag und Sonntagabend sind verschiedene Straßen aufgrund des Marathons in Köln gesperrt

Die Veranstalter bitten Teilnehmer und Zuschauer, die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen. Allerdings gibt es auch bei den KVB einige Einschränkungen: Die Stadtbahnlinie 1, 7, 9, 16 und auch einige Buslinien fahren nicht wie gewohnt.

Highlights für die Zuschauer

Wer zuschauen und zujubeln möchte, kann das entlang der gesamten Strecke tun. Vor allem der Rudolfplatz gilt als eine gute Stelle, denn hier kommen die Läuferinnen und Läufer gleich mehrmals vorbei. Am Ottoplatz in Deutz wird es eine Bühne geben und auch an anderen Orten entlang der Route können die Zuschauer Musik, Lichtshows, Sambatanz und Fanmeilen erleben. Insgesamt rechnen die Veranstalter mit rund 10.000 Zuschauerinnen und Zuschauern vor Ort. Online kann der Marathon durch die Live-Übertragung des Veranstalters verfolgt werden.