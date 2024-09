WDR-Sport Klopp wieder in BVB-Farben: Abschlusstraining in Dortmund Stand: 06.09.2024 20:25 Uhr

Das schwarz-gelbe Shirt saß wie zu besten Zeiten, als Jürgen Klopp auf dem Gelände von Borussia Dortmund zum Abschlusstraining bat. Ein Anblick, an den sich viele BVB-Fans gerne wieder gewöhnen würden.

Der frühere Erfolgscoach grinste breit, er plauderte mit BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke und genoss das Wiedersehen mit seinen ehemaligen Spielern sichtlich. Eigentlich sollte Klopp anlässlich des Abschiedsspiels der beiden polnischen Ex-Profis Jakub Blaszczykowski und Lukasz Piszczek nur eine Nebenrolle übernehmen - und doch berichtete am Freitagabend selbst der englische Mirror von Klopps "emotionaler Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte".

"Abschiedszczspiel" für polnisches Duo

Und wer den von Borussia Dortmund veröffentlichten Videoclip vom Training auf dem Vereinsgelände sah, der fühlte sich automatisch zurückversetzt in jene glanzvollen Tage, als Klopp mit dem BVB den deutschen Fußball dominierte. Klopp ließ mit seinen Übungen nicht nur den aktuellen Dortmunder Trainer Nuri Sahin schwitzen, auch die früheren Profis Marcel Schmelzer, Dede, Felipe Santana, Nelson Valdez und Erik Durm, aber auch aktuelle Dortmunder wie Julian Brandt waren dabei.

Sie alle wollen in Form sein, klar, denn am Samstag um 17 Uhr sagen Piszczek und Blaszczykowski bei ihrem Abschiedsspiel "Tschüssikowski". Unter diesem Motto findet das "Abschiedszczspiel" für das polnische Duo statt, mehr als 80.000 Fans kommen für ihre beiden früheren Helden und dürfen zusehen, wie Klopp seinen einstigen Stammplatz als Coach der "Kuba Allstars" einnimmt.

Auch Hummels mit dabei

Doch damit nicht genug: Auch Mats Hummels hat sich kurzfristig angekündigt. Er wolle den beiden "nochmal zeigen, wie man richtig spielt", sagte Hummels lächelnd in einem Videoclip, den er in den Sozialen Medien veröffentlichte. Piszczek bekräftigte: "Wir wollen viel Spaß haben, wichtig ist, dass alle gesund bleiben". Und Blaszczykowski war "sehr glücklich, dass alle da sind. Es ist ein großer Spaß, mit euch Fußball spielen zu dürfen und mit dem Trainer zu trainieren".

Klopp hatte den BVB von 2008 bis 2015 trainiert. In dieser Zeit wurde er zweimal Meister (2011 und 2012), einmal DFB-Pokalsieger (2012) und führte die Schwarz-Gelben 2013 ins Finale der Champions League (1:2 gegen Bayern München). In seiner letzten Saison als Dortmunder Trainer verpasste er den erneuten Triumph im DFB-Pokal - das Endspiel in Berlin am 30. Mai 2015 verlor Dortmund gegen den VfL Wolfsburg.

Im Oktober desselben Jahres übernahm Klopp als Teammanager den FC Liverpool, dort prägte er ebenfalls eine Ära - erst im vergangenen Sommer verließ er den Klub auf eigenen Wunsch.

Über dieses Thema berichten am Freitag auch die 1Live Infos.