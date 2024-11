WDR-Sport Klatsche und Rot - Schalkes rabenschwarzer Tag gegen Paderborn II Stand: 08.11.2024 16:20 Uhr

Die Fans des FC Schalke 04 sind derzeit wirklich nicht zu beneiden. Die Profis befinden sich in der 2. Liga seit Wochen auf Talfahrt und auch die Regionalliga-Reserve steckt ganz tief drin im Tabellenkeller.

Am Freitagnachmittag kassierte die Schalker U23 zu Hause eine deftige 0:4 (0:2)-Schlappe gegen den SC Paderborn II. Für Königsblau war das die zwölfte sieglose Partie in Folge. In der Tabelle bedeutet das Platz 17 mit bereits fünf Zählern Rückstand auf das rettende Ufer.

Schalke 71 Minuten in Unterzahl

Julius Langfeld besorgte bereits nach neun Minuten per Kopf die Führung für die Gäste. Als zehn Minuten später dann auch noch Tim Schmidt wegen einer Notbremse vom Platz flog und Trevis de Jong (22.) das 2:0 erzielte, war die Partie eigentlich schon entschieden.

Der SCP kontrollierte in der Folge das Geschehen und schraubte gegen völlig verunsicherte Schalker das Ergebnis weiter in die Höhe: Zunächst traf Joel Vega Zambrano, ehe Luca Gleissner mit dem 4:0 nach 81 Minuten den Schlusspunkt setzte.

Kellerduell gegen Türkspor

Für die Königsblauen scheiterte Peter Remmert mit seinem Versuch zwischenzeitlich an der Latte, ansonsten blieben die Hausherren offensiv erschreckend schwach. Am kommenden Freitag wartet nun das Kellerduell gegen Schlusslicht Türkspor Dortmund. Gelingt Schalke auch da kein Sieg, wird es ziemlich ungemütlich in Gelsenkirchen.

Verfolgerduell in Gladbach

In der oberen Tabellenhälfte kommt es am Samstag zum Duell des Tabellendritten aus Lotte beim fünftplatzierten Borussia Mönchengladbach II. Zeitgleich könnte Fortuna Köln mit einem Sieg beim KFC Uerdingen zum Spitzenreiter MSV Duisburg aufschließen.

Die Zebras sind dann am Sonntag gefordert. Beim Wuppertaler SV wollen sie ihre Siegesserie und die Tabellenführung ausbauen.