WDR-Sport Kennedy im Fokus - Bonn im Entscheidungsspiel gegen Athen Stand: 15.04.2024 14:05 Uhr

Die Telekom Baskets Bonn empfangen in der Basketball-Chmpions-League im entscheidenden dritten Spiel GS Peristeri aus Athen. Der Sieger zieht in das Final Four ein.

Von Jakob Halbfas

Nach einem soliden Auftritt in der Basketball-Bundesliga am Sonntag (14.04.2024) und dem Sprung auf Platz sechs in der Tabelle, geht es für die Telekom Baskets Bonn am Dienstag (18 Uhr) um den erneuten Einzug in das Champions-League-Halbfinale.

Wichtiger Heimsieg gegen Göttingen

"Es war wichtig, heute zu gewinnen, da wir ein unglaublich wichtiges Spiel am Dienstag in der Basketball-Champions-League haben. Da ist es immer besser, mit einem Sieg reinzugehen", sagte Bonns Trainer Roel Moors nach dem 95:85-Erfolg über die BG Göttingen am Sonntagabend.

Mit diesem Erfolg im Rücken empfangen die Baskets im alles entscheidenden dritten Viertelfinal-Spiel den griechischen Topclub GS Peristeri aus Athen.

Sieg in Bonn, Niederlage in Athen

Während Bonn das erste Spiel der Best-of-Three-Viertelfinalserie vor heimischem Publikum mit 89:78 noch für sich entscheiden konnte, kassierten die Baskets am Mittwoch in Athen eine deutliche 62:90-Niederlage. "Es ist für uns sehr wichtig, das Spiel abzuhaken, unsere Fehler zu analysieren und im nächsten Spiel deutlich besser zu sein", hatte Moors nach der Partie gesagt.

Deutlich besser muss Bonn seinen Center Thomas Kennedy einbinden. Der Kanadier ist einer der formstärksten Bonner, fand aber in beiden Begegnungen gegen Athen nicht so wirklich ins Spiel. In Spiel eins kam Kennedy auf acht Punkte, bei der Niederlage am Mittwoch auf sieben Zähler.

Kennedy startet 2024 durch

Dabei läuft es für den 23-Jährigen in der Bundesliga richtig gut. Nach anfänglichen Schwierigkeiten im magentafarbenen Trikot und nur durchschnittlich 3,2 Punkten in den ersten sieben Spielen, ist der 2,06 Meter große Center seit Jahresbeginn einer der Leistungsträger der Rheinländer. 16 Punkte erzielt Kennedy in der BBL seit Anfang Januar im Schnitt pro Partie, am Sonntag gegen Göttingen waren es 17.

Schafft es der Titelverteidiger seinen derzeit größten Spieler auch gegen Athen zum ersten Mal in Szene zu setzen, sind die Chancen auf eine erneute Teilnahme am Final Four der Champions League.