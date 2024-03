WDR-Sport Iserlohn Roosters verlängern mit Jenike und Ziegler Stand: 09.03.2024 11:04 Uhr

Die Iserlohn Roosters haben nach dem Klassenverbleib in der Deutschen Eishockey-Liga die Verträge mit Torhüter Andy Jenike und Stürmer Sven Ziegler verlängert.

Wie die Sauerländer am Samstag mitteilten, gilt Zieglers Vertrag für eine weitere Saison, und Jenikes Vertrag für zwei Spielzeiten.

"Wir haben in den vergangenen Wochen und Monaten gesehen, welche Power dieser Standort hier entwickeln kann. Es macht Spaß, in Iserlohn Eishockey zu spielen und ich freue mich sehr darüber, dass ich das auch in der kommenden Saison tun kann", wird Ziegler in der Klubmitteilung zitiert.

Roosters-Goalie Jenike sagte demnach: "Für mich sind die Roosters ein ganz besonderer Club. Ich freue mich unglaublich darüber, dass wir alle gemeinsam den Klassenerhalt geschafft haben und ich blicke auf viele ganz besondere Momente zurück und bin sehr froh darüber, dass hoffentlich noch einige dazu kommen werden."

Die Saison ist für die Roosters nach dem 3:5 am letzten Hauptrundenspieltag am Freitag gegen Schwenningen beendet. Die Verantwortlichen der Iserlohn kündigten weitere Personalentscheidungen.