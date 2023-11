WDR-Sport Iserlohn Roosters - neuer Schwung für's NRW-Derby? Stand: 15.11.2023 09:28 Uhr

Den Iserlohn Roosters droht massiv der Abstieg aus der DEL. Zum NRW-Derby am Freitag in Düsseldorf reisen die Sauerländer mit einem neuen Trainer. Es soll alles besser werden.

Es sind die Tage nach dem großen Beben bei den Iserlohn Roosters - und die Branche schaut im Moment sehr interessiert ins Sauerland: Wie wird es dort weitergehen? Am Freitag steht das NRW-Derby bei der Düsseldorfer EG an. Ebene bei jenem Gegner, der im Moment einen Rang vor Iserlohn in der Tabelle steht - auf dem ersten Nicht-Abstiegsplatz. Dort also, wo die Sauerländer mindestens hinwollen.

Ein Sieg muss also her für die Roosters, die für das Kellerduell ganz neu aufgestellt sind. Am Trainerstand wird erstmals der neue Coach Doug Shedden stehen, dessen Verpflichtung Anfang dieser Woche bekannt gegeben wurde.

Sportdirektor Hommel auch weg

Zurückgetreten: Christian Hommel

Diese Personalie wurde allerdings nicht mehr von Christian Hommel bekannt gegeben. Der Sportdirektor, der als waschechter Sauerländer viele Jahre selbst für Iserlohn auf dem Eis stand und so etwas wie eine Klub-Ikone ist, trat schon Ende letzter Woche on seinem Posten zurück.

"Die Geschehnisse rund um meine Familie waren absolut inakzeptabel und haben unglaublich weh getan", begründete Hommel seinen Schritt. Hommel war in den Wochen zuvor angesichts der misslichen sportlichen Lage wiederholt vehement von den Fans angegriffen worden. Er betont: "Ich als Sportlicher Leiter habe an der aktuellen Situation meinen Teil der Verantwortung zu tragen, und das tue ich." Er sagt auch: "Unsere Eishockeytradition im Sauerland und unser Verein sind größer als das Schicksal eines Einzelnen."

Ein Wochenende als Chance

Nach Hommels Amtsantritt Anfang 2019 war nur einmal der Sprung in die Playoffs gelungen - es war für Iserlohner Verhältnisse ein großer Erfolg. Eher musste man im Sauerland nach unten schauen: . Trainerwechsel und Buy-outs aus Spielerverkäufen gab es in Hommels Ära mehrere.

Dass man in Iserlohn jetzt mit diesem personellen Schnitt zu tun hat, ist sicherlich hart. Aber eventuell auch eine Chance, denn nach dem Spiel in Düsseldorf folgt am Wochenende anschließend noch das Heimspiel gegen den tabellenzwölften aus Nürnberg. Es könnte also ein großer Schritt heraus aus dem Tabellenkeller gelingen.

"Können wir sicherlich schaffen"

Der neue Coach Shedden jedenfalls geht die Sache optimistisch an: "Ich freue mich sehr über die Möglichkeit, wieder in der DEL zu arbeiten. Ich kenne den Club und den Standort nach fünf Jahren in der Liga sehr gut, für mich ist es sicherlich etwas Besonderes, hier als Headcoach tätig sein zu können - auch wenn die Situation hier nicht einfach ist."

Der Coach findet: "Es geht erstmal darum, den Abstiegsplatz zu verlassen. Wenn Trainer, Mannschaft und natürlich auch das Umfeld eine Einheit sind, können wir das sicherlich schaffen."