Finanzlage "dramatisch schlecht" Insolvenzantrag und Vorwürfe: Chaos beim KFC Uerdingen Stand: 14.01.2025 17:04 Uhr

Beim KFC Uerdingen herrscht derzeit Chaos: Neben einem Insolvenzantrag des Finanzamtes stehen gegenseitige Vorwürfe im Raum.

Nachdem am Freitag bereits ein ein offener Brief der Mannschaft für Aufregung gesorgt hat, ist nun klar: Der Regionalligist steht vor der Insolvenz. Das Finanzamt der Stadt Krefeld hat einen Antrag auf Eröffnung eines Verfahrens gestellt. Das teilte der Klub am Montag mit.

Röthig erhebte schwere Vorwürfe

In einem ersten Statement auf der Webseite des Klubs ließ sich Vorstandsmitglied Dirk Röthig zitieren und berichtete von einer "dramatisch schlechten Finanzlage". Weiter sagte er: "Seit unserem Amtsantritt im Oktober 2024 haben wir alles versucht, um den Verein in stabile Verhältnisse zu bringen. Laut seinen Ausführungen habe das Minus zu Saisonstart bei 600.000 Euro gelegen und sei bis zu seinem gemeinsamen Eintritt in den Vorstand mit Peter Kahstein im Oktober auf rund eine Million Euro angewachsen.

Er erhob in dem Statement auch Vorwürfe gegen den Vorstandsvorsitzenden Thomas Platzer, der neben Röthig und Kahstin im Vorstand sitzt: "Mein Eindruck ist, das hier nicht im Sinne des Vereins gehandelt wurde, sondern eher im Sinne persönlicher Interessen. Ein Luftschloss nach dem anderen wurde gebaut."

Platzer widerspricht Darstellungen

Der angesprochene Vorstandsvorsitzende Platzer widersprach in einem eigenen Statement den Darstellungen des Vorstandskollegen und erklärte: "Seit Anfang November habe ich versucht, den Vorstand zu erweitern, um handlungsfähig zu sein und Verträge zu unterschreiben oder fianzielle Mittel zur Verfügung zu stellen.

Laut Platzer sei es noch am letzten Wochenende zu einem Einigungsversuch mit dem Verwaltungsrat gekommen. Allerdings habe er bis heute keine Antwort auf seinen Versuch erhalten. Platzer behauptet zudem auch, dass der Insolvenzantrag nicht am "Montag, sondern bereits drei Tage früher" zugestellt wurde. Er sei jedoch erst montags informiert worden.

Abzug von Punkten droht

Eine offizelle WDR-Anfrage beantwortete der Klub KFC Uerdingen bisher nicht. Das zuständige Finanzamt in Krefeld war für eine Stellungnahme bisher nicht zu erreichen. Fakt ist aber: Stellt ein Klub einen Insolvenzantrag, droht ihm laut Spielordnung de WDFV, Veranstalter der Regionalliga West, ein Abzug von neun Punkten.

Ob das auch für einen Insolvenzantrag seitens eines Finanzamtes gilt, ist nicht klar. Der WDFV war bisher ebenfalls für den WDR nicht erreichbar. In der Regionalliga West sind die Krefelder als Aufsteiger nach 17 Spieltagen 14. unter 18 Mannschaften.

Konzept soll bei Infoveranstaltung vorgestellt werden

Sollte es zu einem Punktabzug kommen, würden die Krefelder in der Tabelle der Regionalliga West auf den vorletzten Platz abrutschen, hätten aber weiter Chancen auf den Klassenerhalt. Möglich wäre auch ein vorzeitiger Rückzug vom Spielbetrieb.

Wie geht es nun weiter beim Verein? Nach WDR-Informationen soll es für Mitglieder am Montag eine von Platzer ausgerichtete Informationsveranstaltung geben, in der ein Konzept zur Zukunft des Vereins vorgestellt wird. Ob dieses vom gesamten Vorstand getragen wird, ist nicht bekannt.

Unsere Quellen: