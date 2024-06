ATP-Turnier Hurkacz bezwingt Zverev und steht im Finale von Halle Stand: 22.06.2024 15:12 Uhr

Beim Turnier in westfälischen Halle hat Alexander Zverev das Finale verpasst. Im Halbfinale verlor er glatt gegen den Polen Hubert Hurkacz.

Hurkacz setzte sich am Samstag (22.06.2024) auf dem Rasen in der OWL-Arena mit 7:6 (7:2), 6:4 durch. Zverev, der 2016 und 2017 jeweils das Finale des Turniers in Halle verloren hatte, verpasste damit erneut einen Heimsieg in der Vorbereitung auf das Grand-Slam-Turnier in Wimbledon.

Das Match hatte ausgeglichen begonnen: In seinem ersten Aufschlagspiel ließ Zverev seine ersten drei Spielbälle liegen, nutzte dann aber den vierten. Beide Spieler konnten jeweils ihre ersten drei Aufschlagspiele mehr oder weniger souverän durchbringen.

Zverev kann vier Breakbälle nicht nutzen

Im siebten Spiel des ersten Satzes holte Zverev die ersten Breakbälle des Duells heraus, begünstigt durch einen Doppelfehler des Polen. Hurkacz wehrte die ersten beiden Breakchancen ab, beim Stand von 40:40 folgte dann eine mehrminütige Unterbrechung. Denn eine Zuschauerin auf der Tribüne bekam gesundheitliche Probleme und benötigte medizinische Hilfe. Anschließend musste Hurkacz zwei weitere Breakbälle abwehren, ehe er das Aufschlagspiel dann doch noch gewann.

Es gab dann noch einen zweiten medizinischen Notfall im Publikum, nach einer kurzen Pause konnte aber weitergespielt werden. Auf dem Rasen blieb es umkämpftes Duell: Hurkacz geriet bei eigenem Aufschlag deutlich mehr unter Druck als Zverev, ein Break gelang im ersten Satz allerdings keinem Spieler.

Hurkacz im Tie-Break stärker

So ging der Satz in den Tie-Break. In dieser entscheidenden Phase agierte Hurkacz zielstrebiger und konsequenter als sein Kontrahent: Der Pole setzte sich dadurch rasch auf 5:1 ab und gewann den Tie-Break schließlich mit 7:2.

Das gab dem Polen anscheinend Auftrieb für den zweiten Satz, der Pole agierte nun deutlich besser. Auf der anderen Seite wurde Zverev ungeduldiger: Sein erstes Aufschlagspiel brachte er noch durch, im zweiten vergab er mehrere Spielbälle. Hurkacz blieb bissig und erarbeitete sich seine erste Breakchance. Dabei profitierte er dann von einer Unkonzentriertheit Zverevs, dessen Vorhandfehler das erste Break des Matches besiegelte.

Zverev lief fortan einem Rückstand hinterher: Beim Stand von 4:3 für Hurkacz stand es nach einem Doppelfehler des Polen 0:30. Doch Zverev schaffte das Break nicht, weil sein Gegner sich wieder fing und dank seiner Aufschlagstärke punktete. Danach blieb Hurkacz souverän: Nach insgesamt 1:35 Stunden Spielzeit verwandelte seinen ersten Matchball und sicherte sich den zweiten Satz mit 6:4.

Für den Aufschlagspezialisten Hurkacz, der 75 Prozent seiner ersten Aufschläge ins Feld brachte und dem insgesamt 17 Asse gelangen, ist es der zweite Final-Einzug in Halle. 2022 hatte er das Turnier bereits gewonnen. Ab Montag wird der Pole den siebten Platz der Weltrangliste einnehmen.

Zweites Halbfinale zwischen Jannik Sinner und Zhang Zhizhen

Im Anschluss spielt der Italiener Jannik Sinner im zweiten Halbfinale gegen den Chinesen Zhang Zhizhen. Das Finale wird am Sonntag ausgetragen.