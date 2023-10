WDR-Sport HBL: TBV Lemgo-Lippe verliert bei Meister THW Kiel Stand: 22.10.2023 16:42 Uhr

TBV Lemgo-Lippe hat in der Handball-Bundesliga die sechste Niederlage in Serie kassiert. Am Sonntag gingen die Lemgoer beim amtierenden Meister THW Kiel leer aus.

Nach der 29:33 (14:16)-Schlappe sind die Lemgoer vorerst auf den vorletzten Tabellenplatz abgerutscht, da die HSG Wetzlar die Rote Laterne im Kellerduell mit einem 30:27-Erfolg an Balingen-Weilstetten abgetreten hat.

Spiel auf Augenhöhe im ersten Durchgang

Der TBV agierte im ersten Durchgang über weite Strecken auf Augenhöhe, auch wenn er dort zwischenzeitlich mit vier Toren zurücklag (15:11/25. Minute). Am Ende blieben die Gäste beim 14:16 mit zwei Toren Rückstand in Schlagdistanz.

Diesen Rückstand verkürzte Lukas Hutecek zu Beginn des zweiten Abschnitts auf einen Treffer, doch näher sollte das Team von Trainer Florian Kehrmann Kiel an diesem Spieltag nicht mehr kommen. Die Kieler, die ebenfalls nicht gut in die Saison gestartet sind und nach acht Spielen bereits acht Minuspunkte und damit nur einen weniger als in der kompletten vergangenen Meistersaison auf dem Konto haben, übernahmen die Spielkontrolle.

Vorentscheidung durch vergebenen Siebenmeter

Der THW zog auf 20:16 (36.) und 22:17 (39.) davon. Lemgo verkürzte zwar noch zweimal auf drei Treffer, doch in der 52. Minute fiel eine Vorentscheidung, als Samuel Zehnder zum dritten Mal von der Siebenmeterlinie scheiterte. Samir Bellahcene parierte seinen Versuch, und Kiel schraubt das Ergebnis im Gegenzug auf 29:25 (53.).

Diesen Vorsprung brachten die Kieler souverän über die Zeit. Am kommenden Donnerstag haben die Lemgoer allerdings schon die Chance, es im Kellerduell mit TVB Stuttgart besser zu machen.