WDR-Sport HBL: Gummersbach mit hoher Pleite in Kiel Stand: 31.08.2023 21:06 Uhr

Handball-Bundesligist VfL Gummersbach hat beim THW Kiel eine deutliche Niederlage einstecken müssen. Die Oberbergischen verloren beim amtierenden Deutschen Meister am Donnerstagabend mit 30:41 (16:22).

Die Gäste konnten vor 10.028 Zuschauern zu Beginn der Partie nur die ersten drei Minuten ausgeglichen gestalten. Miloš Vujović hatte in der 3. Minute per Siebenmeter zur 3:2-Führung für den VfL getroffen - es sollte das einzige Mal in diesem Spiel gewesen sein, dass die Gäste in Front lagen.

Doch dann spielten die Kieler eiskalt und souverän und bestraften alle Nachlässigkeit gnadenlos. Den Gästen fehlte vorne die Ruhe und Abgeklärtheit, und so erspielten die Hausherren eine 9:0-Serie und zogen bis zur elften Minute auf 11:3 davon.

Sigurdssons Umstellungen fruchten

Trainer Gudjon Valur Sigurdsson reagierte (Torhüterwechsel, Umstellung auf Sieben gegen Sechs), und es gelang dem VfL, den Rückstand bis zur Halbzeit erträglich zu halten. Mit einem 22:16 für den amtierenden Deutschen Meister ging es in die Kabinen.

"Das waren viel zu viele technische Fehler von unserer Seite", sagte VfL-Rückraumspieler Julian Köster in der Halbzeitpause bei "Dyn".

Zweite Hälfte zunächst ausgeglichener

Die zweite Halbzeit beginnt deutlich ausgeglichener als noch der erste Abschnitt. Es entwickelte sich ein kräftezehrendes Duell auf Augenhöhe, und die Gummersbacher kamen zwischenzeitlich auf drei Tore heran.

Doch nach dem 34:28 durch Niclas Ekberg (51.) drohte das Spiel jedoch wieder deutlich in die Richtung der Hausherren zu kippen, zu viele Fehler leisteten sich die Gäste in der Defensive und im Aufbauspiel. Nun schien der VfL aufgegeben zu haben, der THW brachte das SPiel souverän zu Ende.

Eric Johansson war im 105. Aufeinandertreffen der beiden Traditionsclubs mit acht Treffern bester Werfer des THW. Für die Gäste war Tilen Kodrin ebenfalls achtmal erfolgreich.

Als nächstes gegen Hannover-Burgdorf

Nach dem Auftaktsieg gegen den TBV Lemgo Lippe und der Pleite in Kiel geht es für den VfL kommenden Mittwoch weiter mit dem Heimspiel gegen den TSV Hannover-Burgdorf. Anwurf ist um 19 Uhr.