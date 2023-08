WDR-Sport Handball: Lemgo gewinnt Vorbereitungsturnier Stand: 06.08.2023 15:18 Uhr

Handball-Bundesligist TBV Lemgo Lippe hat ein Vorbereitungsturnier in Braunschweig gewonnen.

Im Finale gegen den Bundesliga-Konkurrenten und Europapokal-Teilnehmer TSV Hannover-Burgdorf setzte sich das Team von Trainer Florian Kehrmann mit 31:29 (14:12) durch. Bester Torschütze in dem spannenden Duell war Lemgos Linksaußen Samuel Zehnder mit acht Treffer.

Trainer Kehrmann, der verletzungsbedingt auf seine Spieler Bobby Schagen, Nicolai Theilinger und Spielmacher Lukas Hutecek verzichten musste, äußerte sich zufrieden mit dem Auftritt seines Teams: "Von Beginn an standen wir super in der Abwehr", wird Kehrmann auf der Internetseite des TBV zitiert. "Trotz des kleinen Kaders haben wir uns unglaublich in das Spiel reingekämpft, mehr Willen gezeigt als der Gegner und das Spiel verdient gewonnen."

Im Halbfinale am Tag zuvor hatte der TBV den Gastgeber, Drittligist MTV Braunschweig, mit 35:31 (16:17) besiegt. Den dritten Platz beim Turnier belegte Zweitligist TuS N-Lübbecke nach einem 31:27-Sieg über Braunschweig.

Weiteres Vorbereitungsturnier in Halle

Für Lemgo steht am 12. und 13. August ein weiteres Vorbereitungsturnier an, im westfälischen Halle trifft der TBV zunächst auf den dänischen Klub Aalborg. Weitere Teilnehmer sind der SC Magdeburg und HBC Nantes.

Die Bundesliga-Saison beginnt am letzten August-Wochenende. Lemgo ist am 27. August dann beim VfL Gummersbach zu Gast.