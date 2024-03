WDR-Sport Handball: BVB schlägt Leverkusen - Solingen-Gräfrath weiter im Keller Stand: 23.03.2024 21:10 Uhr

Borussia Dortmund hat im NRW-Duell mit Bayer Leverkusen den dritten Tabellenplatz in der Handball-Bundesliga der Frauen gefestigt. Auch Blomberg-Lippe feierte einen Erfolg, der HSV Solingen-Gräfrath unterlag.

Von Lukas Thiele

Die Handballerinnen von Borussia Dortmund schlugen Bayer Leverkusen am Samstagabend in eigener Halle mit 23:20 (12:9) und feierte damit den fünften Sieg in Serie. In der Tabelle festigte der BVB den dritten Tabellenplatz und steht mit jetzt 30 Zählern drei Punkte vor dem Thüringer HC, der jedoch zwei Spiele weniger absolviert hat. Bayer Leverkusen rutschte dagegen mit 17 Punkten auf den neunten Tabellenplatz ab.

Bester Werferinnen der Partie waren Dortmunds Zöe Sprengers und Leverkusens Mareike Thomaier mit jeweils sechs Treffern.

Solingen-Gräfrath verliert in Oldenburg

Der HSV Solingen-Gräfrath bleibt dagegen in akuter Abstiegsnot. Der Aufsteiger unterlag am 19. Spieltag beim Tabellensechsten VfL Oldenburg deutlich mit 26:34 (13:17). Mit einem Sieg hätte der HSV nach Punkten mit dem BSV Sachsen Zwickau auf dem ersten Nichtabstiegsplatz gleichziehen können, bleibt nun aber zwei Punkte dahinter. Solingen bleibt bei drei Saisonsiegen und hat nun acht Punkte auf dem Konto.

Oldenburgs Toni-Luisa Reinemann war mit sieben Toren am treffsichersten. Beste Werferin der Solingerinnen war Jule Polsz mit sechs Toren.

Klarer Sieg für HSG Blomberg-Lippe

Die HSG Blomberg-Lippe hat am Samstag einen klaren Sieg gefeiert und mit 34:23 (17:10) bei der HSG Bad Wildungen Vipers gewonnen. Durch den Sieg schraubte die HSG ihr Punktekonto auf 26 Zähler auf, bleibt aber einen Punkt hinter dem Thüringer HC auf Rang fünf. Bad Wildungen bleibt mit sechs Punkten Vorletzter.

Anouk Nieuwenweg von den Vipers war mit acht Treffern beste Werferin. Blombergs Laetitia Quist traf sieben Mal.