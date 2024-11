WDR-Sport Gummersbach mit Reisestress zum Verfolgerduell bei Rhein-Neckar Löwen Stand: 27.11.2024 18:09 Uhr

Zwei Tage nach seinem Triumph in der European League im Göteborger Ortsteil Partille muss der VfL Gummersbach schon wieder auswärts ran - bei den Rhein-Neckar Löwen.

Ist man wie der VfL neben der Handball-Bundesliga auch noch im DHB-Pokal und international unterwegs, lässt der Spielplan zuweilen wenig Zeit zum Durchatmen. Die Leidensfähigkeit der Gummersbacher wird in dieser Woche mit zwei Auswärtsspielen innerhalb von drei Tagen allerdings auf eine besonders harte Probe gestellt. Nach ihrem Erfolg in der European League in Partille (Schweden) bei IK Sävehof am Dienstag müssen sie am Donnerstag in der HBL bei den Rhein-Neckar Löwen in Mannheim antreten.

Blohme verspricht bei den Löwen "60 Minuten Vollgas"

"Reisetage gehören dazu, dafür sind wir Profis, und wir freuen uns bei den Rhein-Neckar Löwen zu spielen", zeigt sich VfL-Rechtsaußen Lukas Blohme gelassen. Obwohl "Regeneration und die Vorbereitung natürlich etwas kürzer" seien, kündigt der 30-Jährige für das Gastspiel bei den Löwen "Vollgas" an.

Wir fahren dahin, um zwei Punkte mitzunehmen und geben über die ganzen 60 Minuten Vollgas.

VfL-Rechtsaußen Lukas Blohme

Die EHF-Gruppenphase nach dem 28:25-Erfolg bei IK Sävehof als Gruppenerster abgeschlossen zu haben, soll den nötigen Rückenwind für den nächsten Ligasieg geben. Das Duell mit den Löwen ist richtungsweisend, da beide Teams zu einer fünfköpfigen Verfolgergruppe mit jeweils 14 Pluspunkten zählen. Mit einem Sieg würde ich sich der VfL auf Rang fünf vorschieben und den Rückstand auf Tabellenführer Melsungen zumindest vorübergehend auf zwei Punkte verkürzen.

Löwen-Coach Hinze erwartet ein "Duell auf Augenhöhe"

Löwen-Trainer Sebastian Hinze, der 2022 nach zehn Jahren als Cheftrainer des Bergischen HC zu den Löwen wechselte, erwartet gegen die Gummersbacher "ein Duell auf Augenhöhe". Es wird allerdings auch ein Duell, das die international nicht aktiven Löwen nach ihrem Sieg in Göppingen am vergangenen Samstag (36:30) etwas ausgeruhter angehen.

An Selbstvertrauen dürfte es den Hausherren nach zuletzt drei Siegen - inklusive des knappen Pokalerfolgs gegen die Füchse Berlin (30:29) - nicht mangeln. Der VfL, der am vergangenen HBL-Spieltag zu Hause gegen den THW Kiel unterlag (24:30), wird ungeachtet der Reisestrapazen alles geben, um die vierte Saisonniederlage zu verhindern.