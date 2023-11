WDR-Sport Gummersbach mit der nächsten Kletter-Chance Stand: 18.11.2023 10:35 Uhr

Es läuft beim VfL Gummersbach. Die Oberbergischen werden in der Handball-Bundesliga immer besser. Montag in Wetzlar könnten die nächsten Punkte gesammelt werden.

Nachdem der VfL Gummersbach am vergangenen Sonntag einen furiosen Heimsieg gegen die MT Melsungen verbuchen konnte, steht für die Oberbergischen am kommenden Montag (20.11.2023) das nächste Auswärtsspiel bei der HSG Wetzlar an.

Das Team um Chefcoach Gudjon Valur Sigurdsson trifft dabei mit Nemanja Zelenović auf einen ehemaligen Kollegen, der im Juli nach einem Jahr beim VfL zur HSG wechselte. "Natürlich wollen wir den Schwung aus den letzten Partien mitnehmen, wir wissen aber auch, dass es eine schwere Aufgabe ist in Wetzlar Punkte zu holen, da sie auch einen kleinen Lauf und zuletzt souverän in Eisenach gewonnen haben", sind sich die Blau-Weißen um Rückraumspieler Dominik Mappes der Herausforderung in Mittelhessen bewusst.

Wetzlar im Abstiegskampf

Die Spielzeit 2022/23 beendete die HSG Wetzlar auf dem 16. Tabellenplatz und sicherte sich nur knapp den Klassenerhalt in der Bundesliga. Auch zu Beginn der laufenden Saison lief es noch nicht rund für die Hessen, die sich mit Frank Carstens auf der Trainerposition neu besetzt haben. Die HSG startete mit vier Niederlagen in die Spielzeit, ehe es mit dem 29:24-Heimsieg gegen Göppingen den ersten Saisonsieg zu feiern gab. In der Liga belegt die HSG mit 9:15 Punkten aktuell Platz 14.

"Wetzlar verfügt über eine sehr kompakte Mannschaft. Sie haben eine robuste Abwehr und spielen eine gute erste Welle über die schnellen Außen. Zuallererst schauen wir aber auf uns und wollen unsere Stärken auf das Spielfeld bringen", so Mappes, der aus dem hessischen Hüttenberg stammt: "Für mich ist es natürlich ein besonderes Spiel. Ich werde viele bekannte Gesichter, viele Freunde und Familienmitglieder dort sehen."

"Täglich harte Arbeit"

Vor dem Auswärtsduell mit der HSG Wetzlar belegen die Gummersbacher mit 14:10 Punkten den sechsten Tabellenrang. Auf den zuletzt guten Ergebnissen will sich der VfL in Wetzlar allerdings nicht ausruhen. "Klar freut man sich darüber, aber wir wissen auch, dass es täglich und nicht nur am Spieltag harte Arbeit ist, gegen solche Mannschaften zu gewinnen“, blickt der 28-jährige Spielmacher zurück.

"Wir wollen jetzt gerne diesen Lauf mitnehmen, eine gute Verteidigung spielen, wenige Fehler machen, unser Tempospiel weiter durchziehen und noch steigern. Diese Aspekte konstant in jedem Spiel auf die Platte zu bringen ist das, was am Ende den Unterschied ausmacht!"