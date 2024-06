WDR-Sport Gummersbach holt Torwart-Talent Kuzmanovic - Rebmann geht Stand: 28.06.2024 18:54 Uhr

Handball-Bundesligist VfL Gummersbach hat den kroatischen Nationaltorhüter Dominik Kuzmanovic verpflichtet.

Der talentierte Schlussmann unterschrieb einen Vier-Jahres-Vertrag bis 2028 beim Europapokal-Teilnehmer aus dem Bergischen. Keeper Daniel Rebmann wird den VfL nach nur einer Saison dagegen in Richtung Aufsteiger SG BBM Bietigheim verlassen.

"Dass sich eines der begehrtesten Torhütertalente weltweit für uns entscheidet, macht uns sehr stolz", sagte VfL-Geschäftsführer Christoph Schindler. VfL-Cheftrainer Gudjon Valur Sigurdsson ergänzte: "Dominik ist einer der spannendsten und talentiertesten Torhüter im europäischen Handball."

Der 21-jährige Kuzmanovic, der sowohl bei der EM im Januar als auch in der Olympia-Qualifikation im März in Duellen mit Deutschland zu großer Form aufgelaufen war, kommt vom RK Nexe. Mit dem kroatischen Erstligisten hatte er in der vergangenen Saison im Achtelfinale der European League gestanden - jenem Wettbewerb, in dem Gummersbach in der kommenden Saison mitmischen will. Der Traditionsklub feiert in der Qualifikation zum zweitwichtigsten europäischen Vereinswettbewerb nach zwölf Jahren sein Comeback auf internationaler Ebene.

Rebmann zurück in die Heimat

Rebmann wird dies aus der Ferne beobachten. Bei Bundesliga-Rückkehrer Bietigheim wird der viermalige Nationalspieler gemeinsam mit Fredrik Genz und Filip Baranasic das Torhüter-Trio bilden.

"Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe und bin froh, wieder in meiner Heimatregion zu spielen. Es wird eine Herausforderung, uns mit der SG nachhaltig in der 1. Liga zu etablieren. Wer mich kennt, weiß, dass ich in jedem Training und Spiel Vollgas gebe, damit wir unser erstes Ziel – Klassenerhalt – erreichen", sagte Rebmann.

Rebmann spielte seit der Saison 2017/18 fest für Frisch Auf Göppingen in der Bundesliga, ehe er im Vorjahr nach Gummersbach wechselte. Seine vier Länderspiele gehen auf die "Corona-EM" 2022 in der Slowakei zurück.