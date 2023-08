WDR-Sport "Gucken, was rauskommt": Lemgo-Lippe geht ergebnisoffen in HBL-Saison Stand: 24.08.2023 18:42 Uhr

Der TBV Lemgo Lippe geht mit einer weitestgehend eingespielten Mannschaft in die Saison in der Handball-Bundesliga. Nach dem Abgang der Guardiola-Brüder werden aber neue Führungsspieler gesucht.

Von Lukas Thiele

Manchmal kommt ein Saisonende auch zur falschen Zeit. Das dürften sich die Spieler und Verantwortlichen des TBV Lemgo Lippe zum Ende der vergangenen Spielzeit in der Handball-Bundesliga gedacht haben. Sechs Siege in Folge heimste der TBV im Schlussspurt ein und beendete die Saison auf einem soliden achten Platz.

Geschäftsführer Zereike mit vergangener Saison zufrieden

Dass es am Ende trotz des Schlussspurts "nur" Rang acht wurde, lag daran, dass die Lipper erst schwer in die Saison gekommen sind. Fünf der sieben Starter hatten den TBV vor der Spielzeit verlassen. "Wir wussten, dass es zu Beginn nicht leicht wird", sagte TBV-Geschäftsführer Jörg Zereike im WDR-Gespräch. "Aber dann sind wir immer besser in Tritt gekommen. Die Rückrunde mit dem Endspurt war dann überragend. Und mit der Platzierung können wir natürlich mehr als zufrieden sein."

In diesem Sommer ist der Umbruch in Lemgo deutlich kleiner ausgefallen. Trotzdem ging in Ostwestfalen eine Ära zu Ende, nämlich die der Guardiola-Zwillinge. Fünf Jahre lang lief Isaías Guardiola im Rückraum TBV auf und erzielte in 172 Spielen 282 Tore. 2020 folgte ihm dann sein Bruder und Kreisläufer Gedeon nach Lemgo. Der spanische Welt- und Europameister traf in 97 Spielen für den TBV 189 Mal.

Die Verträge der beiden 39-Jährigen wurden nicht mehr verlängert. Der Club habe hier eine "perspektivische Entscheidung" getroffen, erklärte Zereike.

Nur zwei externe Neuzugänge

Mit Leos Petrovsky (Kreisläufer/Tus N-Lübbecke) und Nicolai Theilinger (HSV Hamburg/Rückraum rechts) stehen nur zwei externe Neuzugänge im Lemgoer Kader. Der Umbruch fiel im Vergleich zur vergangenen Spielzeit also deutlich kleiner aus. Leve Carstensen (Linksaußen) und Thomas Houtepen (Rückraum Mitte) sind aus der zweiten Mannschaft hochgezogen worden.

Theilinger soll im rechten Rückraum für mehr Tiefe sorgen. Aufgrund von Verletzungen anderer Spieler musste Niels Versteijnen dort die vergangene Saison fast durchspielen. "Das hat er auch toll gemacht. Wir haben aber auch gemerkt, dass wenn er er müde ist, er auch Fehler macht. Und da haben wir wir mit Theilinger genau den richtigen, der ihn da entlasten kann und auch in der Abwehr stark ist und im Angriff Erfahrung und Ballsicherheit mitbringt", sagte Zereike.

Große Veränderungen waren nicht geplant

Am Kreis werde man Gedeon Guardiola nicht komplett ersetzen können, gab Zereike zu. "Aber wir bekommen mit Petrovsky einen Kreisläufer, der auch sehr angriffsstark ist, gute Sperren stellt und auch im Innenblock seinen Mann steht. Das sind jetzt keine großen Veränderungen im Kader, aber das hatten wir so geplant."

Mit den Guardiola-Brüdern hat aber auch eine Menge Führungskompetenz die Mannschaft von Trainer Florian Kehrmann verlassen. "Das ist schon eine Herausforderung, dass sich da neue Spieler finden, aber wir haben da tolle Jungs, die bestimmt in die Bresche springen", sagte Zereike und nannte unter anderem die erfahrenen Spieler wie Jan Brosch oder Theilinger. "Aber auch von den Jungen haben schon viele Bundesliga-Erfahrung wie Lukas Hutecek, Tim Suton oder Kapitän Lukas Zerbe."

Zereike mit Vorbereitung zufrieden

Mit der Vorbereitung auf die neue Saison zeigte sich Zereike "insgesamt zufrieden". Zuletzt hat der TBV ein Turnier mit Liga-Konkurrent Bergischer HC und den Zweitligisten GWD Minden und TuS-N-Lübbecke gewonnen. "Da haben wir uns sehr gut präsentiert", sagte Zereike. Davor haben die Lipper einem Turnier im ostwestfälischen Halle gegen die internationalen Spitzenteams HBC Nantes und Aalborg Handbold keinen Sieg geholt. "Da haben wir unsere Grenzen aufgezeigt bekommen. Aber das ist auch nicht unser Anspruch."

Generell sieht Zereike seine Mannschaft für die kommende Saison aber gut vorbereitet. Ein konkretes Ziel wollte Zereike nicht ausgeben. "Es wäre vermessen zu sagen, wir wollen wieder auf Platz acht", sagte er. "Wir wollen jeden einzelnen Spieler entwickeln und dann gucken wir, was am Ende rauskommt."

"Schwere Aufgabe" für TBV Lemgo Lippe beim VfL Gummersbach

Los geht es für den TBV am Sonntag (27.08.2023, 16.30 Uhr) mit einem Auswärtsspiel beim VfL Gummersbach. Die gleiche Paarung hatte es auch schon zu Beginn der vergangenen Saison, allerdings in Lemgo. Der TBV unterlag mit 26:30, gewann dann aber sowohl das Rückspiel als auch ein Pokalspiel in Gummersbach.

Zereike erwartet ein Spiel auf Augenhöhe: "Das ist 50:50. Gummersbach hat auch eine tolle Entwicklung genommen und auch eine tolle Halle. Das wird eine schwere Aufgabe. Wir hoffen, dass wir das Spiel knapp halten können und am Ende der glückliche Sieger sind."