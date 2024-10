WDR-Sport Große Kulisse beim Abschiedsspiel von Fabian Klos Stand: 11.10.2024 10:21 Uhr

In Bochum wurde er zur Legende. Am Samstag (12.10.2024) läuft Fabian Klos zum letzten Mal in der SchücoArena auf: Unter dem Motto "The Last Dance" bestreitet der Arminia-Ehrenspieler mit vielen Weggefährten sein offizielles Abschiedsspiel.

In der Länderspielpause bereitet Arminia Bielefeld dem Rekordspieler, Rekordtorschützen und Ehrenspielführer des Fußball-Drittligisten einen würdigen Abschied. Beim Abschiedsspiel von Fabian Klos sind auch viele bekannte Namen dabei, auch vom VfL Bochum.

"In den vergangenen 13 Jahren habe ich so viele Eindrücke gesammelt, Emotionen durchlebt und auch Erfolge gefeiert. Jetzt freue ich mich, das alles mit meinen ehemaligen Wegbegleitern gebührend ausklingen zu lassen“, so der 36-Jährige, der zwischen 2011 und 2024 für Arminia 463 Pflichtspiele absolvierte und dabei 180 Tore erzielte. Im Mai hatte Klos seine Profi-Karriere beendet.

Team "Bundesliga and Friends" gegen Team "Aufstiegshelden"

Beim Abschiedsspiel in seinem langjährigen Wohnzimmer werden sich zwei Teams duellieren: Im Team "Bundesliga and Friends" stehen unter anderem Weltmeister Christoph Kramer, Simon Terodde und Stefan Ortega Moreno. Arminias langjähriger Torhüter kehrt damit erstmals seit seinem Wechsel zu Manchester City wieder zurück ins Bielefelder Stadion. Auch die beiden Bielefelder Rapper Casper und Montez zählen zum Team.

Im Team "Aufstiegshelden" stehen langjährige Weggefährten wie Patrick Platins, Andreas Voglsammer und David Ulm.

Große Kulisse

Rund 20.000 Tickets sind bereits verkauft, gerechnet wird mit über 22.000 Fans. "Ich bin dankbar für jeden, der kommt. Und das gilt auch für die anderen Mitspieler, zumal nicht jeder von denen den Abschied bekommen hat, den er verdient gehabt hätte."

Fabian Klos jubelt über seinen Treffer zum 2:0 gegen Babelsberg am 15. September 2012

Die Partie sei damit für jeden, so Klos, auch eine willkommene Gelegenheit, das Spiel in vollen Zügen zu genießen. "Ich hoffe, dass allen bewusst ist, dass es am Samstag eine Möglichkeit ist – wer weiß für wie lange – diese Spieler noch einmal auf einem Haufen zu sehen. Das sollte für alle ein großes Geschenk sein."

Erlös für den guten Zweck

Bei der Auswahl der Spieler hätte er auch drei Mannschaften zusammenstellen können. "Ich hätte auch gern den ganzen Kader eingeladen, mit dem ich 2020 in die Bundesliga aufgestiegen bin, aber das war aus den unterschiedlichsten Gründen nicht möglich."

Der Großteil der Einnahmen soll an das Kinderkrebsprojekt Fruchtalarm gespendet. "Es soll kein Nachmittag werden, an dem ich mich persönlich bereichere. Es geht um die gute Sache", so Klos.

Klos wohl 90 Minuten auf dem Feld

Klos selbst wird wohl über die 90 Minuten durchhalten: "Ich versuche, zwei oder drei Mal pro Woche laufen zu gehen, das haben mir die Ärzte ans Herz gelegt, um nach der langen Karriere vernünftig abzutrainieren. Ansonsten habe ich in den letzten zehn Wochen regelmäßig in der Baller League gespielt."

Sorge, dass er zum Abschied kein Tor erzielen wird, hat der 36-Jährige nicht: "Irgendeiner von den Blinden wird schon einen Ball reinlassen." Damit die lange Karriere des Stürmers ein gebührendes Ende findet.