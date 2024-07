Nationalspieler verlässt Brighton Groß-Wechsel zum BVB offenbar fix - auch Couto soll kommen Stand: 31.07.2024 09:33 Uhr

Der Wechsel von Nationalspieler Pascal Groß zu Borussia Dortmund soll unmittelbar bevorstehen. Auch Außenverteidiger Yan Couto ist auf dem Sprung zum BVB.

Im Fall Groß haben die Dortmunder in den Verhandlungen mit dem englischen Erstligisten Brighton & Hove Albion einen Durchbruch erzielt. Informationen der Sportschau decken sich unter anderem mit Berichten des TV-Senders Sky.

Der 33 Jahre alte Mittelfeldspieler soll demnach am Mittwoch den Medizincheck absolvieren und anschließend bei den Schwarz-Gelben einen Vertrag bis 2026 plus Option auf ein weiteres Jahr unterschreiben. Die Ablösesumme für Groß soll 7,5 Millionen Euro plus zwei Millionen an Boni betragen. Eine offizielle Bestätigung der Revierklubs gab es zunächst nicht.

Für Groß wäre es nach sieben Jahren bei dem englischen Club eine Rückkehr in die Bundesliga, wo er bereits für den FC Ingolstadt spielte. Nach Waldemar Anton und Serhou Guirassy (beide vom VfB Stuttgart) wäre Groß bereits der dritte große Transfer der Dortmunder in diesem Sommer. Bereits am Donnerstag soll Groß mit dem BVB ins Trainingslager nach Bad Ragaz in die Schweiz reisen.

Yan Couto: Leihe plus Kaufpflicht

Möglicherweise ist dann auch noch ein weiterer Profi mit an Bord. Denn nach Informationen der Sportschau steht auch der Transfer von Außenverteidiger Yan Couto zum BVB unmittelbar bevor. Demnach hat sich die Borussia mit dem englischen Meister Manchester City auf eine einjährige Leihe mit einer anschließenden Kaufpflicht geeinigt.

Couto ist bei den Dortmundern für die Position des Rechtsverteidigers vorgesehen. Julian Ryerson würde dann auf die linke Seite ausweichen.