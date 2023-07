WDR-Sport Gladbach gewinnt Testspiel in Saarbrücken Stand: 22.07.2023 17:27 Uhr

Borussia Mönchengladbach hat im zweiten Testspiel der Vorbereitung auf die neue Bundesliga-Saison den ersten Sieg gefeiert und Drittligist 1. FC Saarbrücken geschlagen.

Die Borussia gewann am Samstag in Saarbrücken mit 2:1. Neuzugang Tomas Cvancara erzielte nach nur drei Minuten seinen ersten Treffer für die Borussia. Nathan Ngoumou legte nur sieben Minuten später das 2:0 nach (10.). Für den 1. FC Saarbrücken traf Kai Brünker in der 85. Minute.

Nach dem 1:1-Unentschiden zum Testspiel-Auftakt gegen den FC Wegberg-Beeck war es der erste Sieg der Gladbacher unter dem neuen Trainer Gerardo Seoane. Am kommenden Mittwoch treffen die Gladbacher auf den Drittligisten FC Ingolstadt.

In die neue Bundesliga-Saison startet die Borussia am 19. August (15.30 Uhr) beim FC Augsburg.