Stand: 14.07.2023 13:51 Uhr

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat den VfL Bochum wegen unsportlichen Verhaltens der Anhänger mit einer Geldstrafen belegt.

Der Revierclub muss 3.000 Euro zahlen, nachdem ein Fan nach Abpfiff des Bundesligaspiels gegen den FC Augsburg am 13. Mai in den Innenraum in Richtung Spielfeld gelaufen war. Das Urteil ist rechtskräftig.