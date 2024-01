WDR-Sport Frauen-Bundesliga: SGS Essen verliert nach Führung gegen Wolfsburg Stand: 29.01.2024 21:24 Uhr

Trotz einer glücklichen Führung hat die SGS Essen das zehnte Pflichtspiel in Serie gegen den VfL Wolfsburg verloren. Mit dem 3:1 (0:0)-Erfolg in Essen hat sich der VfL am Montagabend die Hinrunden-Meisterschaft in der Frauen-Bundesliga gesichert.

Nach einer Phase des Abtastens, in der sich die Essenerinnen mit dem Favoriten aus Wolfsburg auf Augenhöhe bewegten, ließen die Gäste in der 9. Minute mit einem Sololauf von Svenja Huth über die rechte Seite erstmals ihre Klasse aufblitzen. Huth wurde allerdings im Strafraum von Annalena Rieke robust an einer guten Hereingabe gehindert, sodass die Chance verpuffte.

Janssen-Freistoß streicht knapp am Essener Tor vorbei

Der erste vielversprechende Abschluss des VfL war dann eine Sache für Alexandra Popp, die den Ball nach Flanke von außen aber nicht richtig traf und deutlich übers Tor setzte (11. Minute). Etwas Glück hatte SGS-Torfrau Sophia Winkler in der 14. Minute, als Dominique Janssen einen Freistoß knapp neben das linke Torecke setzte.

Die Spielkontrolle auf holprigem Essener Geläuf lag nun klar bei den Wolfsburgerinnen. Die Essenerinnen standen in der Abwehr gut, konnten bei ihren sporadischen Gegenstößen aber genau wie der VfL bei seinen vielen Anläufen und Hereingaben keine große Torgefahr erzeugen.

Popp verpasst Wolfsburger Führung in der Nachspielzeit

Die beste Chance zur Wolfsburger Führung hatte Popp in der Nachspielzeit, als sie sich nach einem Pass von Ewa Pajor an der Strafraumgrenze um ihre Gegnerin drehte, den Ball aber aus 15 Metern knapp neben das Tor setzte.

So gingen die Essenerinnen, die die letzten neun Pflichtspiele gegen Wolfsburg allesamt verloren hatten, mit einem etwas schmeichelhaften 0:0 in die Pause.

Purtscheller erzielt überraschende Führung für Essen

Nach dem Seitenwechsel spielten die Wolfsburgerinnen dominant weiter und gerieten trotzdem völlig überraschend in Rückstand. Nach einer Ballbehauptung im Mittelfeld sah Lena Ostermeier die auf rechts durchstartende Lilli Purtscheller, die im Strafraum eiskalt blieb und ins lange Eck abschloss - 1:0 für die SGS (51.).

Die Freude über die Führung währte indes nicht lange, da der VfL aufdrehte. Pajor flankte von der linken Seite vors Tor, wo Endemann den Ball im Fünfmeterraum über die Linie bugsierte (56.). Doch Essen witterte nun seine Chance und lauerte weiter auf schnelle Gegenstöße, von denen Katharina Piljic einen mit einem Schuss knapp neben das VfL-Tor (64.) abschloss.

Wolfsburg erobert mit Doppelschlag Tabellenspitze

Effizienter war der Favorit, der in der 66. Minute wieder die Führung übernahm, als Marina Hegering weit vor dem Strafraum einfach mal abzog und Winkler vergeblich Richtung rechtes Toreck flog. Damit hatten zwei ehemalige Essenerinnen die Partie gedreht. Die Entscheidung fiel kurz darauf: Pajor ging im Mittelfeld ins Laufduell mit Jacqueline Meißner, war mit Ball schneller und traf über den linken Pfosten zum 3:1 (69.).

Den Zwei-Tore-Vorsprung und damit die Hinrunden-Meisterschaft ließ sich Wolfsburg vor 3.842 Zuschauerinnen und Zuschauern im Stadion an der Hafenstraße nicht mehr nehmen. Damit verpasste Essen den Sprung auf Platz vier in der Tabelle und wartet weiter seit Dezember 2018 auf einen Punktgewinn gegen den VfL.