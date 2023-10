WDR-Sport Frauen-Bundesliga: Eigentor leitet Kölns Niederlage in Bremen ein Stand: 14.10.2023 15:54 Uhr

Die Frauen des 1. FC Köln haben bei Werder Bremen eine Niederlage einstecken müssen. In der Offensive kam von den Kölnerinnen zu wenig.

Der FC unterlag am Samstag vor mehr als 20.000 Zuschauern im Weserstadion 0:3 (0:1) und kassierte im vierten Saisonspiel die zweite Niederlage. In der Tabelle zog Werder an Köln vorbei und steht nun auf Platz 4, die punktgleichen Kölnerinnen belegen Rang 5. Celina Degen (32./Eigentor), Lina Hausicke (83.) und Melina Kunkel (90.+3) sorgten für die Tore.

Nach dem 4:1-Erfolg im NRW-Duell gegen den MSV Duisburg nahm Kölns Trainer Daniel Weber eine Änderung an der Startelf vor: Natalia Padilla-Bidas ersetzte auf der rechten Außenbahn Dora Zeller.

Eigentor beschert Bremen die Führung

Nach einer kurzen Abtast-Phase hatte Werder die erste gute Gelegenheit der Partie. Nina Lührßen (9.) setzte sich auf der linken Seite im Strafraum gegen drei Kölnerinnen durch und schlenzte den Ball auf das lange Eck, doch FC-Keeperin Jasmin Pal parierte und klärte zur Ecke. Die Intensität im Spiel war hoch, in der Offensive mangelte es aber beiden Teams an Genauigkeit. Mit einem zu zentralen Distanzschuss von Bremens Chiara Hahn (22.) hatte Pal keine Probleme.

Köln geriet durch ein Eigentor in Rückstand. Lührßen brachte den Ball nach einem Freistoß scharf und flach in die Mitte, wo Degen (32.) auf dem falschen Fuß erwischt wurde - vom Schienbein der Kölnerin sprang die Kugel ins eigene Tor. Bremen bekam durch die Führung Aufwind und drückte auf den zweiten Treffer. Eine Flanke von Hahn (38.) wurde immer länger und länger, sodass Pal den Ball nur mit Mühe noch an die Latte lenken konnte.

Bremen bleibt am Drücker

Auch nach der Halbzeitpause war Bremen das spielbestimmende Team. Der Ex-Kölnerin Juliane Wirtz (56./58.) und Maja Sternad (62.) mit einem Lattentreffer nach einem Weitschuss ließen für die Gastgeberinnen beste Chancen auf eine höhere Führung liegen. Köln wurde nach einer Ecke erstmals ernsthaft gefährlich, Lotta Cordes (66.) köpfte den Ball an die Latte.

Doch aus dem Spiel heraus kam von den Kölnerinnen einfach zu wenig, um die Defensive Bremens zu gefährden. Stattdessen suchte Werder immer wieder den Weg nach vorne und kam schließlich verdient zum 2:0. Degen klärte mit einer Grätsche im eigenen Strafraum unglücklich vor die Füße von Hausicke (83.), die einen Haken schlug und die Kugel aus fünf Metern unter die Latte hämmerte.

Beim 3:0 Bremens sah FC-Torhüterin Pal nicht gut aus. Einen eigentlich harmlosen Kopfball von Kunkel (90.+3) ließ sie durch die Arme rutschen.