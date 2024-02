WDR-Sport Fortuna Köln trennt sich von Trainer Stand: 29.02.2024 21:51 Uhr

Er wollte seinen Vertrag nicht verlängern, jetzt folgte das sofortige Aus: Fortuna Köln und Trainer Markus von Ahlen gehen getrennte Wege.

Markus von Ahlen ist ab sofort nicht mehr Trainer von Fortuna Köln. Das teilte der Regionalligist am Donnerstag mit. Laut Vereinsmitteilung sei es eine "gemeinsame Entscheidung" gewesen.

Bereits vergangenen Freitag hatte von Ahlen der Fortuna demnach mitgeteilt, seinen im Sommer auslaufenden Vertrag nicht verlängern zu wollen. Nach dem enttäuschenden Viertelfinal-Aus im Verbandspokal gegen den 1. FC Düren (1:3) folgte nun das vorzeitige Ende.

Interimsweise wird Sportchef Matthias Mink mit dem bisherigen Trainerteam die Mannschaft übernehmen. Ob bis zum Saisonende oder nur für ein paar Spiele, ist offen.

Saisonziele verspielt

Von Ahlen stand in 61 Pflichtspielen an der Seitenlinie, verspielte mit der Fortuna aber in den letzten Wochen sämtliche Ziele. Nach nur zwei Siegen aus den letzten sieben Regionalliga-Partien rutschten die Kölner in der Tabelle auf Rang drei ab. Der Rückstand auf Spitzenreiter Aachen beträgt neun Punkte.

Durch das Ausscheiden im Pokal ist auch die Chance auf den DFB-Pokal dahin. Es wartet also viel Arbeit auf die Verantwortlichen des Südstadt-Klubs.