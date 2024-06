WDR-Sport Fan-Momente: Warum ein Schotte diese fünf deutschen Fans sucht Stand: 21.06.2024 12:49 Uhr

Ein Schotte, der sein Handy auf dem Klo verliert, mit Selfie drauf zurückbekommt und jetzt die Finder sucht. Italiener zu Gast in "Gensenkitschen". Hier sind besondere Fan-Geschichten der Fußball-EM.

Tausende Schotten waren zum Spiel Schottland-Schweiz in Köln. Sie feierten wild und marschierten zu Tausenden durch die Stadt. Einer von ihnen verlor sein Handy auf einem Klo - und hat es wieder. Das Besondere an der Geschichte: Bevor die ehrlichen Finder das Handy bei der Polizei abgaben, machten sie ein Selfie.

Das Foto zeigt fünf junge Deutschland-Fans in Trikots und mit Fahne, die in die Kamera grinsen. Im Hintergrund sieht man den Rhein in Köln. Die Tartan Army schrieb bei X (früher Twitter): "Was für ein Land. Können wir diese Fans finden?"

"Wir lieben die deutschen Fans"

Unter dem Post feiern die Schotten die ehrlichen Finder, aber auch die Deutschen überhaupt. "Die Deutschen sind wirklich die erstaunlichsten Menschen, die ich je kennenlernen durfte. Ich liebe sie und ihr wunderschönes Land absolut", kommentiert einer - das gefällt mehr als 100.000 Menschen bei X. Ein anderer Kommentar lautet: "Legenden. Wir lieben die deutschen Fans."

Einer, der vermulich noch zu Hause in Schottland ist, schreibt: "Ich werde einen Urlaub in Deutschland brauchen, die Menschen dort scheinen Klasse zu sein." Und wieder ein anderer, der wohl kein Schotte ist, schreibt: "Und wir brauchen euch unbedingt wieder in der EU! Wir werden immer ein Licht für euch brennen lassen!"

Es gibt viel Liebe in diesen Tagen - für den Fußball, die Fans der teilnehmenden Länder, Sprachen und für Namen von Ruhrgebiets-Städten. Viele Italiener und Spanier waren schon angereist, bevor es abends in Gelsenkirchen ins Stadion ging. Die Stimmung ist ausgelassen. Auch in der Stadt.

Gelsenkörken - Gensenkitschen

Obwohl die meisten Fans kein Deutsch können, schaffen sie es, eine Bratwurst und ein Bier zu bestellen. Aber wie spricht man eigentlich "Gelsenkirchen" richtig aus? Von Gelsenkörken über Gensenkitschen bis Schensenkitschä ist alles dabei.

Gelsenkirchen ist also gar nicht so leicht - Currywurst übrigens auch nicht. Derweil kann man in diesen Tagen auch gut andere Sprachen lernen. Die Fans in Gelsenkirchen singen: "Che confusione, sarà perché ti amo!". Das Lied ist eigentlich die inoffizielle Hymne des Vereins AC Mailand und wird bei dessen Heimspielen angestimmt. Die Liedzeile heißt so viel wie "So ein Durcheinander. Es muss so sein, weil ich dich liebe!".

Ole, ole, ole und ein Saxophon

Deutschland hat das Achtelfinale sicher - und die deutschen Fans gehen ab. Ein Video zeigt, wie sie singen und tanzen. Dazu spielt einer mit Sonnenbrille auf dem Saxophon. Der war übrigens auch schon in anderen Videos zu sehen - unter anderem spielte er da "Völlig losgelöst" von Major Tom. So geht Fußball-Party.

Schotten helfen Seniorin trocken über die Straße

Das miese Wetter am Dienstag störte die schottischen Fans nicht. Viele liefen traditionell im karierten Rock und mit nackten Beinen durch die Kölner Straßen. Als eine Seniorin mit ihrem Rollator vom Regen überrascht wurde, spannten zwei Fans beherzt einen Schirm über ihr auf und begleiteten die alte Dame plaudernd über die Straße. Das Video geht viral, das Netz feiert die Jungs und eine Userin fragt beglückt: "Können wir die Schotten behalten?".

Bienenschwarm im Stuttgarter Stadion

Alle wieder eingesammelt: Bienen im Stadion

Vor dem zweiten EM-Vorrundenspiel der deutschen Elf im Stuttgarter Stadion musste die Feuerwehr anrücken: wegen unerwarteten Gästen. Ein ganzer Bienenschwarm hing dort an einer Werbebande, in einer wimmelnden Traube. Die Feuerwehr zerlegte Teile der Bande, sammelte die Tiere ein und brachte sie an einen sicheren Ort. Möglich aber, dass sie wiederkommen. Vor einem Bundesliga-Spiel Anfang Mai hatte die Feuerwehr schon einmal einen Bienenschwarm aus dem Stuttgarter Stadion entfernen müssen. Was die Tiere immer wieder so dicht an den Fußballrasen lockt, ist nicht überliefert.

Füllkrug schießt Fan ins Krankenhaus

DFB-Stürmer Niklas Füllkrug beim Training

Da hat man schon Tickets für das Eröffnungsspiel Deutschland gegen Schottland in München - und dann wird einem kurz vor Anpfiff von einem der Stars aus Versehen die Hand gebrochen. Das passierte Kai Flathmann aus Bremerhaven.

Die Hymne habe ich dann auf der Trage mitgesungen. Ich wusste gar nicht, ob ich lachen oder weinen sollte: Meinen Traum vom Eröffnungsspiel musste ich leider aufgeben. Aber wann bekommt man schon mal von Fülle die Hand gebrochen.

Kai Flathmann, Mitglied des "Fanclub Nationalmannschaft"

Laut eines Berichts der Bild-Zeitung hatte der Fußball-Fan beim Warmmachen der Profis seitlich hinter dem deutschen Tor in der ersten Reihe gesessen, als ihn ein Ball nach einem Abschluss des Dortmunder Angreifers an der linken Hand traf. Den 5:1-Erfolg der Nationalmannschaft konnte er dann leider nur noch im Krankenhaus am Handy verfolgen. Aber es gibt Trost: Laut Bild gab der DFB bekannt, dass Füllkrug das Versehen leid tue. Daher wolle er Flathmann ein Entschuldigungs-Paket mit einem Trikot und einer Grußbotschaft zukommen lassen.

Vlogger Paul Brown - vom Gelsenkirchen-Kritiker zum Fan

Der britische Vlogger und England-Fan Paul Brown war für das Spiel England gegen Serbien in Gelsenkirchen. Bei seiner Ankunft in Gelsenkirchen postete er bei X ein Video vom Bahnhofsvorplatz und bezeichnet die Stadt als "absolute Shithole" - als ein "absolutes Drecksloch". Dass diese Stadt ein EM-Spielort sein soll, begreife er nicht: "Can’t believe Germany are hosting Euro 2024 games here."

Kurzentschlossen fährt Brown weiter nach Düsseldorf. Dabei stimmen ihn die Bratwurst und das Bier im Zug-Bistro milder. Als er sich auf X später wieder aus Gelsenkirchen meldet, scheint der anfängliche Groll gegen die Stadt verflogen zu sein. Um kurz vor Mitternacht feiert er mit anderen England-Fans und einer Menge Bier in einer Kneipe - und zwar in Gelsenkirchen.

Jubel-Welle in Düsseldorf

Beim ersten EM-Spiel in Düsseldorf spielten Frankreich und Österreich gegeneinander. Vor dem Spiel zogen tausende Fans beider Mannschaften in einem Fan-Walk zum Stadion. Auf ihrem Weg machten die österreichischen Fans vor dem Balkon einer älteren Frau halt. Von der älteren Dame angeleitet machten sie zu Hunderten eine Jubel-Welle.

Das Video wurde auf X von der Fanseite "Fußballmafia.de" veröffentlicht. Die gute Stimmung der Fans, die Freude der älteren Dame - das Video zeigt einen emotionalen Moment. Im Netz geht das Video inzwischen viral.

Plötzlich die Schotten vorm Balkon

Um Jubel geht es auch in diesem Post bei X. "Dieser Deutsche war der Überraschungsheld des schottischen Fanmarsches durch Köln", schreibt Verfasser Kenny Legg. Warum er das schreibt, erschließt sich schnell. In einem Videoclip ist zu sehen, wie der Fan im Deutschlandtrikot aus einer Wohung auf einen Balkon in der ersten Etage tritt. In der Hand hält er Bierflaschen, die er unter Gejohle und Gehupe vom Balkon an die Schotten weitergibt. Dutzende Hände gehen in die Luft.

