WDR-Sport European League: Gummersbach zu Gast in Island

European League: Gummersbach zu Gast in Island

Der VfL Gummersbach reist in der European League zum isländischen Handballklub FH Hafnarfjördur. Der feiert passend zum Besuch ein Jubiläum.

Nachdem der VfL Gummersbach am Samstagabend einen Punkt beim 24:24 gegen Göppingen ergatterte, dauerte es nicht lange, da lag der Fokus schon wieder auf einem anderen Spiel. Am Dienstag ist Gummersbach in der Europan League beim isländischen Klub FH Hafnarfjördur gefordert. Anwurf ist um 22.30 Uhr deutscher Zeit.

Schon am am Sonntagmittag reiste der VfL nach Island. "Wir haben im Moment keine großen Wechselmöglichkeiten auf bestimmten Positionen, aber jeder macht seinen Job und versucht sein Bestes", sagte VfL-Linksaußen Miloš Vujovic und erklärte: "Natürlich ist es ohne Zweifel unser Ziel, jedes Spiel zu gewinnen und wir freuen uns auf die nächste Aufgabe!"

Die späte Anwurfzeit der Partie resultiert übrigens daraus, dass mit Valur Reykjavik gegen den FC Porto und FH Hafnarfjördur gegen den VfL beide isländischen Pokalteilnehmer ein Heimspiel im EHF-Wettbewerb haben und ihre Partien in derselben Halle austragen.

Jubiläum für FH Hafnarfjördur

Mit dem FH Hafnarfjördur, dessen Handballabteilung die isländische Meisterschaft öfter als je ein anderer Verein holte, treffen die Oberbergischen morgen Abend auf eine sehr spielstarke Mannschaft, die unter anderem den Weltstar Aron Pálmarsson in ihren Reihen hat. FH startete mit fünf Siegen aus sieben Begegnungen in die aktuelle Runde und rangiert national an der Tabellenspitze.

Während der VfL seinen Auftakt auf europäischer Bühne mit einem 37:35-Heimsieg über IK Sävehof erfolgreich meisterte, mussten sich die Isländer ihrem Kontrahenten FENIX Toulouse Handball im ersten Gruppenspiel der European League mit 30:37 geschlagen geben. Gefeiert wird morgen aber unabhängig vom Ergebnis auf jeden Fall: FH wurde am 14. Oktober 1929 gegründet und wurde damit vor kurzem 95 KJahre alt.

Besondere Partie für drei Isländer beim VfL

Während die Partie zwischen den Schwarz-Weißen und dem VfL ein besonderes Jubiläumsspiel für die Heimmannschaft darstellt, wird es insbesondere für die Isländer Gudjon Valur Sigurdsson, Ellidi Vidarsson sowie Teitur Einarsson ein besonderes Duell in ihrem Heimatland. "Wir spielen auf Island und ich weiß, wie sehr man den Handball hier liebt. Sie werden eine immense Unterstützung ihrer Fans bekommen", ist sich auch Vujović sicher.