WDR-Sport Erstrunden-Aus für Tennisprofi Altmaier in Metz Stand: 07.11.2023 16:10 Uhr

In Daniel Altmaier ist beim ATP-Turnier in Metz auch der zweite deutsche Tennisprofi in der ersten Runde ausgeschieden.

Zwei Tage nach der Auftaktpleite von Yannick Hanfmann beendete der 25 Jahre alte Kempener die ATP-Tour-Saison ebenfalls mit einer Enttäuschung. Gegen den Ungarn Mate Valkusz verlor der an Position neun gesetzte Altmaier am Dienstag (07.11.2023) deutlich mit 2:6, 2:6.

Beim Hallenmasters in Paris-Bercy hatte Altmaier in der Vorwoche noch das Achtelfinale erreicht, war dort aber an Boris Beckers Schützling Holger Rune aus Dänemark gescheitert.