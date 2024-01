WDR-Sport Emotionales Lainer-Comeback bei Gladbacher Heimniederlage Stand: 22.01.2024 11:32 Uhr

Für Stefan Lainer überwiegt nach der 1:2-Niederlage gegen Augsburg das Glücksgefühl. Der 31-Jährige gab am Sonntag nach einer Krebserkrankung sein Comeback bei Borussia Mönchengladbach.

In der 71. Minute war es soweit: 239 Tage nach seinem letzten Pflichtspiel für die Borussia stand Stefan Lainer an der Seitenlinie zum Abklatschen mit Luca Netz bereit und kehrte sechs Monate nach seiner Krebs-Diagnose auf den Rasen zurück. Für ihn ein großer Glücksmoment und für die Gladbach-Fans in der Partie gegen Augsburg der letzte Grund zum Jubeln - das taten sie bei seiner Rückkehr lautstark.

Das "emotionalste Spiel" in Lainers Karriere

"Da wurde mir bewusst, dass 50.000 oder 60.000 Fans immer in Gedanken dabei waren. Das waren unfassbare Gefühle, das kann man gar nicht in Worte fassen", sagte Lainer. So waren es nach dem Abpfiff vor allem Glücksgefühle, die ihn bewegten, auch wenn es den Borussen nach seiner Einwechslung nicht mehr gelang, das Spiel noch umzudrehen. Nach zuvor acht Heimspielen ohne Niederlage (inklusive DFB-Pokal) kassierten die Gladbacher erstmals wieder eine Heimniederlage.

Das war das emotionalste Spiel meiner Karriere. Für mich persönlich zählt der Glücksmoment, wieder auf dem Platz zu stehen.

Stefan Lainer nach der Niederlage gegen Augsburg

Für Lainer blieb es nach Spielende auch vor den Fans in der Nordkurve "das emotionalste Spiel meiner Karriere", wo die Fans zwar nicht den Sprung auf einen einstelligen Tabellenplatz, aber eben seine Rückkehr feierten. Es gab am Sonntag im Gladbacher Borussia-Park einige Momente, in denen der Fußball und an diesem Tag vor allem sein Ergebnis in den Hintergrund traten.

"Zwei Gefühlswelten" für Trainer Seoane

"Wir sind enttäuscht vom Resultat, aber freuen uns extrem, dass die Leidenszeit für Stevie und seine Familie vorbei ist. Er ist ein Vorbild für alle hier in puncto Kämpfernatur und Herz, das er mitbringt. Er hat so die Krankheit besiegt und kann jetzt wieder der Mannschaft helfen", fasste Gladbachs Trainer Gerardo Seoane die "zwei Gefühlswelten" dieses Spieltages zusammen.

Mit Blick auf die Kämpfernatur Lainers macht sein Comeback auch sportlich Mut. Vielleicht setzt der Österreicher bei der Borussia in den restlichen Spielen der Rückrunde noch entscheidende Akzente in Sachen "Kampf". Das dürfte sich spätestens dann zeigen, wenn es bei dem Rechtsverteidiger körperlich wieder für mehr als eine halbe Stunde reicht.

Es ist unfassbar, wie viele Menschen im Gedanken bei mir waren. Das wird einem erst so richtig bewusst, wenn man rausgeht und alle deinen Namen schreien.

Stefan Lainer

Lainers Vertrag läuft am Saisonende aus

Lainer, der seit 2019 in Mönchengladbach spielt und bei der Borussia noch einen Vertrag bis zum Saisonende besitzt, war im vergangenen Sommer an Lymphknotenkrebs erkrankt. Sportdirektor Nils Schmadtke kündigte an, bald eine Entscheidung über eine mögliche Vertragsverlängerung mit Lainer zu treffen. "Wir sind mit dem Management von Stevie in Kontakt. Alles zu seiner Zeit", sagte er.

Sportlich darf Lainer nach der erfolgreichen Behandlung seiner Krebserkrankung auf jeden Fall wieder durchstarten. "Natürlich muss man es immer ein bisschen beobachten. Aber grundsätzlich ist jetzt Feuer frei." Lainer blickt optimistisch nach vorne: "Ich fühle mich gut in Form und freue mich auf die Zukunft." Er habe in seiner Leidenszeit "nie gezweifelt", versicherte Lainer. Natürlich habe auch Glück dazugehört, diese Zeit zu überstehen - aber vor allem "viele Menschen, die einen unterstützen". Diese Unterstützung hat er gegen Augsburg auch im Borussia-Park gespürt.