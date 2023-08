EM in Mailand Springreiter trotz schwachem Beginn mit solidem Start Stand: 30.08.2023 17:51 Uhr

Trotz eines schwachen Beginns sind die deutschen Springreiter solide in die Europameisterschaft gestartet. Das Team von Bundestrainer von Otto Becker liegt nach der ersten von drei Teilprüfungen am Mittwoch in Mailand auf Platz drei.

Gleich der erste Reiter patzte: Gerrit Nieberg aus Sendenhorst kassierte in dem Zeitspringen mit Ben sechzehn Strafpunkte. "Das war natürlich nicht der Auftakt, den wir uns vorgestellt haben", sagte Becker. Niebergs Gemütslage war entsprechend "sehr schlecht". Der zerknirschte Reiter sagte nach dem ersten EM-Ritt seiner Karriere: "Das habe ich mir deutlich anders vorgestellt."

Nieberg erhöhte mit dem missratenen Ritt den Druck auf sein Team. Doch danach lief es besser, und nach einer Aufholjagd ritt das Team auf den dritten Platz. Die nach dem Debütanten reitende Jana Wargers hatte mit Limbridge einen Abwurf, aber die im belgischen Bocholt lebende Reiterin war immerhin schnell.

Weishaupt in der Einzelwertung bisland bester Deutscher

Philipp Weishaupt aus Riesenbeck blieb mit Zineday als einziger deutscher Starter ohne Abwurf, grinste entsprechend fröhlich und kommentierte: "Ich bin wirklich sehr zufrieden." Weishaupt ist in der Einzelwertung derzeit als Dritter der beste Deutsche.

Schlussreiter Marcus Ehning aus Borken hatte mit Stargold einen Abwurf, sodass am Ende der Ritt von Nieberg das sogenannte Streichergebnis war, weil pro Teilprüfung immer nur die besten drei der vier Ritte pro Mannschaft zählen. "Jetzt gilt es, weiterzukämpfen", sagte der Bundestrainer.

Schweden führt vor der Schweiz

Vor den beiden weiteren Prüfungen am Donnerstag und Freitag führt die Mannschaft aus Schweden vor der Schweiz. Das deutsche Team muss im Ippodromo San Siro auf Einzel-Europameister André Thieme verzichten. Der Titelverteidiger aus Plau am See fehlt wegen einer Verletzung seiner Stute Chakaria. Für ihn rückte Nieberg ins Team nach.