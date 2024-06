WDR-Sport EM-Achtelfinale am Samstag: Fällt der Fußballabend ins Wasser? Stand: 28.06.2024 17:34 Uhr

Werden am Samstagabend gewittrige Regenfälle mit Unwettergefahr das Public Viewing vermasseln, wenn die DFB-Elf im EM-Achtelfinale auf Dänemark trifft? Noch ist das offen. Drei Fragen und drei Antworten.

Die DFB-Elf ist bislang ungeschlagen, das Wetter endlich sommerlich – das sorgt bei der Fußball-EM für beste Stimmung unter den deutschen Fans. Sie alle fiebern der Partie am Samstagabend entgegen, wenn unsere Nationalmannschaft in Dortmund gegen Dänemark antritt. Doch wenn es schlecht läuft, könnte es ausgerechnet zeitlich rund ums Spiel ziemlich viel Nass vom Himmel geben: Gewittrige Regenfälle mit Unwettergefahr sind nicht ausgeschlossen. Also keine optimalen Voraussetzungen fürs Rudelgucken im Freien.

Ein Blick zurück: Während der Fußball-EM mussten am 18. Juni die Fanzonen in Düsseldorf, Köln, Dortmund und Gelsenkirchen wegen Unwetter-Gefahr geschlossen bleiben. Im BVB-Stadion kämpften Ordner gegen die Wassermassen.

Was kommt wettermäßig am Samstagabend auf uns zu?

Meteorologe Jürgen Vogt

Es gibt Hoffnung, dass Rudelgucker das Spiel im Freien sehen können. Zwar sehen die Wettermodelle eine große Gewitterlinie im Laufe des Samstagabends aus Frankreich aufziehen. Gewitter mit teils Sturmböen, Hagel und Starkregen träten jedoch nach derzeitigem Stand erst ab Mitternacht auf. Der Schwerpunkt läge nach derzeitigem Stand dann in einem Streifen vom Schwarzwald und Oberrhein über Rheinland-Pfalz und Hessen bis nach Südniedersachsen. "In NRW lägen nach eher vereinzelten Schauern und Gewittern am frühen Abend die Schwerpunkte für Wolkenbrüche und Gewitter in der Nacht dann von der Eifel übers Oberbergische und Sauerland/Siegen-Wittgenstein bis an die Weser“, sagt WDR-Meteorologe Jürgen Vogt.

Hieb- und stichfest ist diese Prognose indes nicht, die Wetterlage kann sich auch noch ändern.

Public Viewing in Fanzonen – findet es in NRW-Städten statt?

Abgesagt ist bislang keine Veranstaltung – zumindest nicht in den Städten, in denen der WDR stichprobenartig nachgefragt hat. In Düsseldorf werden die Veranstaltungen rund ums EM-Finale vorerst wie geplant stattfinden, wie ein Sprecher der Stadt sagte. Die Wetterlage werde fortlaufend überwacht. Auch aus Essen heißt es, dass es vorerst beim Public Viewing am Kennedyplatz bleibt.

In Dortmund sind nach Angaben der Stadtverwaltung die Fanzonen ebenfalls geöffnet. Notfallkonzepte, falls Regen und Gewitter zu stark werden, seien Teil des allgemeinen Sicherheitskonzeptes zur EM 2024. In der Koordinierungsstelle der Stadt werde zudem eine Kontaktperson des Deutschen Wetterdienstes sitzen – "somit ist eine Versorgung mit den aktuellsten Wetterdaten sichergestellt", sagt ein Sprecher der Stadt.

Aus Wuppertal heißt es: "Wir feiern am Samstag unseren großen Stadtgeburtstag zum 95., und wir gehen nicht davon aus, dass wir schlechtes Wetter haben“, sagt ein Sprecher und lacht. Auch in Wuppertal gebe es eine Public Viewing-Veranstaltung unter freiem Himmel – und zwar am Bahnhof Varresbeck. Ein Krisenstab, der auch wegen des Stadtfestes bis Sonntagmorgen um 4 Uhr im Einsatz sei, habe nicht zuletzt auch die Wetterlage fortlaufend im Blick und werde dann gegebenenfalls kurzfristig Entscheidungen treffen.

Und was, wenn ausgerechnet beim Spiel Deutschland gegen Dänemark es anfängt vom Himmel zu schütten?

In der nächsten Kneipe, wo sehr wahrscheinlich via TV das Spiel gezeigt wird, freut man sich bestimmt über weitere Rudelgucker. Und wenn sie zuhause allein oder mit Freunden gucken, haben sie sowieso gute Karten - Fernseher oder Beamer rein, Türe zu und weiter mitfiebern.