3. Liga Elfmeter vergeben - Verl verpasst Sieg gegen Rot-Weiss Essen Stand: 10.03.2024 18:26 Uhr

Das NRW-Duell zwischen dem SC Verl und Rot-Weiss Essen hat keinen Sieger gefunden.

Die Klubs trennten sich am Sonntag 1:1 (0:0). Verl, das nun seit sechs Spielen sieglos ist, belegt weiter Platz 14 mit einem komfortablen Vorsprung von zehn Punkten auf die Abstiegsränge. RWE verpasste es, wieder näher an die Aufstiegsplätze heranzurücken und hat als Tabellensiebter sieben Punkte Rückstand auf Platz drei.

Keine Höhepunkte in der ersten Halbzeit

In einer umkämpften Partie gab es in der ersten Halbzeit keine nennenswerten Torchancen. Viele Zweikämpfe fanden im Mittelfeld statt, beide Mannschaften taten sich mit dem Spielaufbau schwer und im Passspiel mangelte es an Präzision. Verl war RWE zwar feldüberlegen, blieb aber auch ungefährlich.

Essens Felix Götze (17.), der nach seiner Kopfverletzung in Dresden wieder in der Startelf stand und mit Schutzmaske auflief, wurde von einem Schuss erneut im Gesicht getroffen, konnte nach kurzer Behandlungspause aber weiterspielen.

Doumboya nutzt erste RWE-Möglichkeit

Auch in der zweiten Halbzeit taten sich beide Teams zunächst weiter schwer, ehe RWE mit seiner ersten guten Chance in Führung ging. Nach einem Abschlag von Essens Keeper Jakob Golz verlängerte Brumme mit dem Kopf auf Cedric Harenbrock. Dieser flankte aus dem Halbfeld präzise auf den durchgestarteten Moussa Doumbouya (59.), der den Ball aus acht Metern über die Linie drückte. Nur zwei Minuten hatte Verl Glück, als ein durch Fabio Gruber abgefälschter Distanzschuss von Marvin Obuz (61.) an die Latte klatschte.

Verl war nun wach und suchte selbst wieder den Weg nach vorne. Bei einem Schuss von Maximilian Wolfram (69.) bekam Essens Andreas Wiegel den Ball an die Hand, Schiedsrichter Florian Lechner gab Elfmeter - eine umstrittene Entscheidung, da Wiegel den Arm angelegt hatte und aus kürzester Distanz getroffen wurde. Nicolas Sessa (70.) traf beim Elfmeter in die rechte Ecke und glich zum 1:1 aus.

Bei einem Versuch von Sessa (73.) aus 15 Metern verhinderte Keeper Golz mit einer starken Parade einen Rückstand für sein Team. Auf der Gegenseite kam Jose-Enrique Rios Alonso (84.) nach einer Flanke von Thomas Eisfeld zum Kopfball, doch seinen Aufsetzer parierte Verls Torwart Luca Unbehaun.

Sessa vergibt zweiten Elfmeter

In der 89. Minute gab es wieder Elfmeter für Verl - wohl, weil Torge Paetow nach einem Schubser zu Boden ging. Sessa trat erneut an, doch seinen zu lässigen Schuss in die Mitte nahm RWE-Keeper Golz mit den Händen auf.