WDR-Sport Eishockey, Basketball und Biathlon - Sport in NRW um den Jahreswechsel Stand: 23.12.2024 18:19 Uhr

Viele Sportarten machen nur eine kurze Weihnachtspause, im Fußball öffnet bald das Transferfenster. Ein Überblick über den Sport in NRW um den Jahreswechsel.

Von Michael Buchartz

Weihnachten ist die Zeit der Besinnlichkeit und Ruhe. Überall auf der Welt kommen Familien zusammen, um zu das Fest zu feiern. Natürlich auch die Sportlerinnen und Sportler aus und in NRW.

Doch bei einigen ist die Pause kurz. Wo geht es also schnell weiter und welche Ereignisse können Fans schon über die Feiertage verfolgen? wdr.de gibt einen Überblick über die Sportereignisse in NRW rund um den Jahreswechsel.

Montag, 23. Dezember

Eigentlich haben die Festtage noch nicht begonnen, doch für einen Kölner wird es schon vorher richtig ernst. Florian Hempel trifft bei der Darts-WM in der zweiten Runde auf Daryl Gurney und könnte dafür sorgen, dass er nach Weihnachten nochmal im legendären "Ally Pally" die Pfeile aufs Board werfen darf.

Donnerstag, 26. Dezember

Während im deutschen Fußball die Kugel bis ins neue Jahr ruht, sind andere Sportarten schon wieder fleißig unterwegs. Die DEL bestreitet einen kompletten Spieltag: Die Kölner Haie treten in Bremerhaven an, Düsseldorf reist nach Schwenningen und Iserlohn hat einen relativ kurzen Weg nach Frankfurt.

Ebenfalls gefragt sind die beiden NRW-Klubs in der HBL der Männer - und das gegen echte Spitzengegner: Der TBV Lemgo Lippe empfängt den THW Kiel und der VfL Gummersbach ist für seine Partie gegen die Füchse Berlin sogar extra in die große Kölner Arena umgezogen.

Ole Pregler

Vielleicht doch lieber Körbe statt Tore bestaunen? In der BBL haben die Telekom Baskets Bonn Würzburg zu Gast und wollen einen weiteren Schritt Richtung Playoffs machen.

Freitag, 27. Dezember

Nach dem umfangreichen Programm am zweiten Weihnachtsfeiertag nimmt sich der Sport in NRW eine kleine Pause. Wer nicht ganz verzichten will, hat die Chance erneut Handball zu schauen - in der HBL der Frauen spielen der BVB (in Neckarsulm), Bayer Leverkusen (in Bensheim/Auerbach) und die HSG Blomberg-Lippe (beim Thüringer HC).

Samstag, 28. Dezember

Biathlon World Team Challenge

Das letzte Wochenende des Jahres beginnt in NRW mit einem absoluten Highlight: Bei der Biathlon World Team Challenge in der Schalker Arena wird viel Event und guter Sport geboten. Mit dabei sind unter anderem die aktuelle Weltcup-Führende Franziska Preuß und das norwegische Top-Duo Karoline Offigstadt Knotten und Sturla Holm Lagreid.

Die DEL kennt auch weiterhin keine Pause. Die Partie der Adler Mannheim gegen die Kölner Haie eröffnet den 31. Spieltag. Außerdem trifft Iserlohn auf Augsburg und Düsseldorf auf Wolfsburg.

Sonntag, 29. Dezember

Die HBL der Frauen trägt den 10. Spieltag aus. Der BVB empfängt die HSG Bensheim/Auerbach, Leverkusen den VfL Oldenburg. Blomberg-Lippe muss auswärts bei HB Ludwigsburg ran.

Auch die Basketball-Fans kommen mit der BBL wieder auf ihre Kosten: Bonn lauert gegen Göttingen auf den nächsten Heimsieg.

Montag, 30. Dezember

Kaum ist Spieltag 31 vorbei, kommt schon die Nummer 32 in der DEL. Die NRW-Auswahl besteht entweder aus Köln-Frankfurt oder dem landesinternen Duell zwischen Iserlohn und Düsseldorf.

Adam Almquist

MIttwoch, 01. Januar

Obwohl es keinen Live-Sport in NRW am Neujahrstag gibt, ist es doch für viele Fußball-Fans ein wichtiges Datum. Denn das das winterliche Transferfenster öffnet seine Türen und man darf gespannt sein, wie sich die Kader der verschiedenen Fußball-Klubs aus NRW für die Rückrunde verändern.

Donnerstag, 02. Januar

Willkommen im Jahr 2025, liebe NRW-Sportfans! In der DEL eröffnet die Partie zwischen Düsseldorf und Ingolstadt den 33. Spieltag.

Freitag, 03. Januar

Es folgt der Rest des 33. Spieltages der DEL. Der KEC empfängt den EHC München und Iserlohn hat eine weite Anreise zu den Eisbären Berlin.

Der Skeleton-Weltcup macht Station im Sauerland: In Winterberg geht es für Frauen und Männer um den Sieg. Außerdem steht das Mixed auf dem Programm.

Samstag, 04. Januar

Nach den Skeleton-Wettbewerben gehen nun die Bobprofis in die Eisbahn von Winterberg. Den Auftakt macht der Monobob der Frauen, gefolgt vom Zweierbob der Männer.

Bob-Weltcup

In der HBL der Frauen ist die kurze Pause vorbei: Leverkusen tritt in Buxtehude an, Blomberg-Lippe empfängt Göppingen.

Sonntag, 05. Januar

Es ist das letzte fußballfreie Wochenende, bevor die Winterpause dort endet. Also nochmal Vorhang auf für andere Sportarten: Der Bob-Weltcup in Winterberg geht mit dem Zweierbob der Frauen und dem Viererbob der Männer zu Ende.

In der HBL der Frauen muss Borussia Dortmund in Oldenburg antreten. Die Baskets aus Bonn reisen in der BBL zu den Löwen nach Braunschweig. Die DEL gibt ebenfalls nochmal Vollgas: Die Kölner haben Augsburg zu Gast, Iserlohn den ERC Ingolstadt. In der Tischtennis-Bundesliga trifft Herbstmeister Borussia Düsseldorf auf NRW-Konkurrent Bergneustadt.