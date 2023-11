WDR-Sport DTTB-Pokal: Borussia Düsseldorf steht im Final Four Stand: 15.11.2023 22:02 Uhr

Borussia Düsseldorf hat als erste Mannschaft das Final-Turnier um den deutschen Tischtennis-Pokal erreicht.

Im Viertelfinale ließ Düsseldorf dem TSV Bad Königshofen keine Chance und gewann am Mittwochabend nach weniger als zwei Stunden souverän mit 3:0. Nur einen Satz gab die Borussia dabei ab. Das Final Four findet am 7. Januar in Ulm statt.

Anton Källberg legte einen ungefährdeten 3:0 (11:6, 11:7, 11:9) gegen den Belgier Martin Allegro vor, ehe der 42 Jahre alte Routinier Timo Boll seinen ehemaligen Nationalmannschaftskollegen Bastian Steger - ebenfalls 42 Jahre alt - mit 3:0 (11:7, 11:7, 11:6) bezwang. "Bastian und ich kennen uns schon so lange, seit wir acht oder neun Jahre alt sind. Da gibt es keine Überraschungen mehr", sagte Boll. "Heute hatte ich den Heimvorteil, kenne das Material hier besser, dass macht schon was aus."

Nur Qiu mit Satzverlust

Einzig Dang Qiu hatte mehr Mühe mit Filip Zeljko, konnte sich aber letztlich deutlich mit 3:1 (11:9, 2:11, 11:5, 11:2) durchsetzen. "Das Ergebnis ist vielleicht deutlich, aber vom Niveau her waren wir sehr ähnlich heute", kommentierte Qiu.

Am Freitag ermitteln der ASV Grünwettersbach und Post SV Mühlhausen den zweiten Teilnehmer am Final Four. In den übrigen Viertelfinals treffen der 1. FC Saarbrücken und Werder Bremen sowie TTC Zugbrücke Grenzau und die TTF Liebherr Ochsenhausen aufeinander.