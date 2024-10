WDR-Sport Dortmund II verspielt 2:0-Führung in Ingolstadt Stand: 25.10.2024 20:52 Uhr

Die U23 von Borussia Dortmund hat nach zwei Siegen in Folge wieder verloren. Beim FC Ingolstadt verspielte die BVB-Reserve eine 2:0-Führung.

Dortmund unterlag am Freitagabend beim FCI mit 3:5 (2:2). Rodney Elongo-Yombo (19.) und Charalampos Drakas (25.) hatten den BVB etwas überraschend in Führung geschossen. Deniz Zeitler (28.), Yannick Deichmann (45./74.), Max Besuschkow (79.) und David Kopacz (90.) drehten das Spiel für Ingolstadt, Michael Eberwein traf zum zwischenzeitlichen Anschluss für die Gäste (85.).

Noch am Dienstag hatte die BVB-Reserve gegen Waldhof Mannheim mit 0:1 verloren. Drei Tage später nahm Dortmunds Trainer Jan Zimmermann fünf Wechsel in seiner Startelf vor. Marcel Lotka, Niklas Jessen, Ben Hünning, Ayman Azhil und Rodney Elongo-Yombo rückten neu in die Anfangsformation.

Vier Tore vor der Pause

Die Anfansphase gehörte klar den Schanzern, die sich in der Dortmunder Hälfte festsetzten und zu reihenweise Abschlüssen durch Kopacz (4.), Max Platz (9.), Sebastian Grönning (10.) und Marcel Costly (12.) kamen. Dagegen kam die Dortmunder Chance durch Azhil (15.) wie aus dem Nichts, auch wenn der Ball ebenfalls nicht im Tor landete. Besser machte es Elongo-Yombo, der in der 19. Mintue völlig überraschend mit einem flachen Schuss aus 20 Metern zur Dortmunder Führung traf.

Mit der Führung im Rücken agierten die Gäste mutiger und mit mehr Selbstvertrauen. Drakas verwertete in der 25. Minute einen Abpraller zum 2:0. Die Antwort des FCI ließ nicht lange auf sich warten. Keine drei Minuten nach dem Treffer von Drakas leistete sich BVB-Abwehrspieler David Lelle einen folgenschweren Ballverlust vor dem eigenen Strafraum, den Zeitler zum Anschlusstreffer nutzte (28.). Der Torschütze hatte wenig später auch den Ausgleichstreffer auf dem Fuß, scheiterte aber an Lotka (32.). Ingolstadt blieb am Drücker und belohnte sich kurz vor der Pause mit dem 2:2 durch Deichmann (45.).

Ingolstadt mit der besseren Chancenverwertung

Der zweite Durchgang begann ähnlich spektakulär wie der erste endete. Grönning kam nach starker Einzelleistung halblinks zum Abschluss und traf den Pfosten (47.). Zehn Minuten später verbuchten auch die Dortmunder einen Pfostentreffer, als Lelle mit einem Kopfball am Aluminium scheiterte (58.). Danach ging es weiter munter hin und her mit Abschlüssen auf beiden Seiten.

Nachdem sich das Spiel etwas beruhigt hatte, fiel das 3:2 für Ingolstadt etwas überraschend. Mit seinem zweiten Treffer des Abends drehte Deichmann das Spiel für die Schanzer per Kopf endgültig (74.). Fast hätte der BVB umgehend die perfekte Antwort gehabt, aber Antonio Foti schlenzte den Ball nur knapp am FCI-Kasten vorbei (77.). Kurz darauf hatte auch Michael Eberwein den Ausgleich auf dem Fuß, fand in FCI-Torhüter Marius Funk aber seinen Meister (78.).

Wesentlich treffsicherer präsentierten sich die Hausherren nach der Pause. Besuschkow erhöhte in der 79. Minute auf 4:2. Lotka hatte zuvor einen Schuss von Kopacz nach vorne abgewehrt und Besuschkow musste nur noch einschieben. Der BVB steckte aber nicht auf und kam in der 85. Minute durch Eberwein zum Anschlusstreffer. Den Schlusspunkt setzte Kopacz mit dem fünften Tor der Gastgeber (90.).

Heimspiel gegen Verl

Für den BVB geht es am 3. November (19.30 Uhr) mit einem Heimspiel gegen den SC Verl weiter.