DFL-Investor SC Paderborn setzt sich für Neuabstimmung ein Stand: 19.02.2024 23:44 Uhr

Zweitligist SC Padeborn wird sich bei der DFL für eine Neuabstimmung über einen Investoreneinstieg einsetzen. Außerdem wird der Verein bei einer möglichen Abstimmung nun gegen einen Investor stimmen.

Von Lukas Thiele

Das haben die Mitglieder am Montagabend bei der ordentlichen Mitgliederversammlung beschlossen, wie der Verein über seinen X-Kanal bekannt gab. Mitglieder des SCP hatten ingesamt drei Anträge zum Investoren-Thema gestellt, alle drei wurden angenommen. Demnach wird sich der Verein für transparente Abstimmungen bei einer DFL-Mitgliederversammlung einsetzen, zudem eine Neuabstimmung fordern und in einer Neuabstimmung einen möglichen Investoren-Einstieg in die DFL ablehnen.

Bislang hatte der SCP in allen DFL-Abstimmungen für einen Investoren-Einstieg gestimmt. "Der SCP steht eindeutig hinter den Plänen der DFL", hatte Finanz-Geschäftsführer Ralf Huschen im Dezember dem "Westfalen-Blatt" gesagt. Huschen (45) ist auch Mitglied im DFL-Aufsichtsrat.

Fans veranstalteten Dialogabend

In den vergangenen Woche hatte es immer wieder massive Proteste aus der Fanzsene des SCP gegeben. Die Partie gegen Holstein Kiel (0:4) stand am vergangenen Samstag kurz vor dem Abbruch, weil Fans immer wieder Tennisbälle auf das Spielfeld geworfen hatten. Dazu machte die aktive Fanszene durch Flyer sowie einen Dialogabend auf ihr Anliegen aufmerksam. Offenbar mit Erfolg. Am Montag stimmten die Mitglieder ihren Verein um.