Köln verpasst Einzug ins Viertelfinale DEL-Playoffs: Ingolstadt zwingt die Haie in Spiel drei Stand: 13.03.2024 21:55 Uhr

Die Kölner Haie haben den Einzug ins Playoff-Viertelfinale der DEL nach einer Niederlage gegen Ingolstadt verpasst. Das dritte Spiel der Serie findet erneut in Köln statt.

Von Michael Buchartz

Die Kölner Haie haben den Einzug in das Playoff-Viertelfinale vorerst verpasst und müssen gegen Ingolstadt in ein entscheidendes drittes Spiel. Beim 2:3 (1:2, 1:1, 0:0) am Mittwoch (13.03.2024) trafen Maury Edwards (1.), Casey Bailey (11.) und Charles Bertrand (36.) für Ingolstadt. David McIntyre (8.) und Frederik Storm (39.) hießen die KEC-Torschützen. Am Donnerstag (14.03.2024) treffen die Teams in Köln zum Entscheidungsspiel aufeinander.

Ingolstadt mit Blitzstart

Die Partie begann mit einem Paukenschlag: Ingolstadt ging mit dem ersten Angriff nach nur 30 Sekunden in Führung. Edwards zog von der blauen Linie ab. Kölns Torhüter Tobias Ancicka sah die Scheibe zu spät und konnte den Einschlag nicht mehr verhindern. Danach fanden die Haie besser in die Partie. Erst scheiterte Nick Bailen an ERC-Schlussmann Michael Garteig, dann netzte McIntyre zum Ausgleich ein.

Doch Ingolstadt blieb griffig und nutzte die erste Überzahl gnadenlos aus: Bailey fälschte einen Abschluss clever mit dem Schläger ab - der ERC lag wieder vorne. Kammerer verpasste nach starkem Querpass hauchdünn den Ausgleich, auf der Gegenseite war das Glück dann mit den Kölnern als Wayne Simpson im Konter die Latte traf.

Ausgeglichenes Mittel-Drittel

Nach der Drittelpause nahm die Partie direkt Fahrt auf: Erst vergab der KEC eine Doppelchance, danach verzog Ingolstadt einen harten Schlagschuss knapp. Die Gastgeber wirkten zu ideenlos oder scheiterten bei ihren Chancen an Garteig. Anders Ingolstadt: Ein Konter führte zum 3:1 für die Gäste, Bertrand verwandelte einen Abschluss im rechten oberen Eck.

Der Jubel des ERC dauerte nur drei Minuten: Storm setzte sich im Solo gegen einen Gegenspieler durch und erzielte den Anschluss für Köln. Es folgte eine wilde Phase kurz vor der letzten Dritelpause: Chancen auf beiden Seiten gab es fast im Sekundentakt - doch es blieb beim 2:3.

Garteig rettet Ingolstadt den Sieg

Im Schlussabschnitt wirkten die Haie zu Beginn komplett verändert. Die Gastgeber agierten druckvoll und suchten häufig den Abschluss. Garteig verhinderte mit einer Weltklasse-Parade den Ausgleich durch Kammerer (45.). Nach zwei weiteren Kammerer-Chancen ließ der Druck der Haie wieder nach. Die Ingolstädter verteidigten geschickt und konterten gefährlich: Wojciech Stachowiak traf nur den rechten Außenpfosten (52.).

Im Anschluss passierte wenig vor den Toren. Erst als die Haie eine Minute vor Schluss den Torhüter gegen einen zusätzlichen Feldspieler austauschten, wurde es wieder gefährlich - Stanislav Dietz scheiterte am erneut starken Garteig. Bailen probierte es erneut, wieder war der ERC-Torhüter zur Stelle und sicherte den Gästen den Sieg.