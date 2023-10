WDR-Sport DEL: Kölner Haie siegen nach Extraschicht Stand: 20.10.2023 22:05 Uhr

Die Kölner Haie haben sich am Freitagabend zu einem Auswärtssieg nach Verlängerung gemüht. Die Düsseldorfer EG musste ebenfalls in die Overtime und unterlag schließlich in Straubing.

Köln setzte sich bei den Grizzlys Wolfsburg 5:4 (2:3, 0:0, 2:1, 1:0) nach Verlängerung durch und feierte als Tabellensiebter den siebten Sieg im zwölften Spiel. Die DEG verlor bei den Straubing Tigers mit 1:2 (0:0, 0:1, 1:0, 0:1) nach Verlängerung. Der Tabellenvorletzte Düsseldorf wartet somit weiter auf seinen dritten Saisonsieg.

Köln siegt nach sechs Sekunden in der Verlängerung

Die Haie starteten gut in die Partie, Tim Wohlgemuth (3.) traf bei einem Zwei-auf-eins-Konter nach Vorlage von Frederik Storm. Wolfsburg hatte die schnelle Antwort durch Lucas Dumont (5.) parat, der während eines Grizzlys-Powerplays aus der Luft zum 1:1 traf.

Wolfsburgs Justin Feser (9.) und Spencer Machacek (10.) schockten die Haie mit einem Doppelschlag innerhalb von 58 Sekunden, doch Alexandre Grenier (19.) behielt im Eins-gegen-eins mit Grizzlys-Keeper Dustin Strahlmeier die Oberhand und verkürzte für Köln kurz vor Drittelende.

Nach einem torlosen Mitteldrittel baute Chris Wilkie (43.) die Führung der Gastgeber erneut aus, ehe Köln nach einem Rebound-Treffer von Robin van Calster (55.) wieder neue Hoffnung schöpfte. Zwei Minuten später sorgte Brady Austin (58.) per Nachschuss für den Ausgleich. In der Verlängerung dauerte es lediglich sechs Sekunden, bis Maximilian Kammerer die Haie zum Sieg schoss.

Müller erlöst Düsseldorf

Die Düsseldorfer EG musste in Straubing ebenfalls in die Verlängerung, verfehlte schließlich knapp den Sieg. In der regulären Spielzeit hatten Nicolas Mattinen (38.) für die Straubing Tigers und Victor Svensson (45.) für die DEG getroffen. In der Overtime war es Marcel Müller (65.), der den Niederbayern den Extrapunkt bescherte.