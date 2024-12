WDR-Sport DEL: Köln legt gegen Augsburg nach, Iserlohn verliert in Overtime Stand: 08.12.2024 19:26 Uhr

Die Kölner Haie haben nach dem Erfolg in Berlin gegen die Augsburger Panther nachgelegt. Die Iserlohn Roosters unterlagen indes in Nürnberg.

Köln schlug die Augsburger am Sonntag mit 3:1 (1:0, 2:0, 0:1). Die Roosters holten beim 3:4 n.V. (3:2, 0:0, 0:1, 1:0) bei den Nürnberg Ice Tigers immerhin einen Zähler im Abstiegskampf.

Nach dem Sieg am Freitag bei den Eisbären Berlin gelang den Rheinländern auch am 24. Spieltag ein Erfolg. Josh Currie sorgte mit seinen beiden Treffern (6./34.) für das 2:0. Justin Schütz markierte noch im zweiten Drittel das 3:0 (38.). Zu Beginn des zweiten Abschnitts hatte Frederik Storm zuvor die Chance auf das 2:0 vertan, als er einen Penalty vergab.

Den Augsburgern gelang nur noch das Anschlusstor, das Mark Zengerle nach 54 Minuten markierte. Köln muss als nächstes am Freitag bei den Adlern Mannheim ran (19.30 Uhr).

Iserlohn Roosters gegen Nürnberg Ice Tigers

Iserlohn bietet Nürnberg lange Paroli

Die Iserlohn Roosters mussten sich bei den Nürnberg Ice Tigers erst in der Overtime geschlagen geben. Fünf Tore fielen im ersten Abschnitt.

Jeremy McKenna brachte die Franken in Front, doch Maciek Rutkowski drehte die Partie mit einem Doppelschlag (8./11.). Doch Nürnberg ging erneut nach zwei Toren von Ryan Stoa (16.) und Samuel Dove-McFalls (18.) in Führung.

Keine Tore gab es im Mitteldrittel, so dass es mit dem 3:2 auch in den Schlussabschnitt ging. Nach 49 Minuten gelang Michael Dal Colle das 3:3 für die Roosters, womit es in die Verlängerung ging. In der Overtime setzte Charlie Gerard in der 64. Minute den Schlusspunkt.

Iserlohn tritt als nächstes am Freitag gegen die Straubing Tigers an (19.30 Uhr).