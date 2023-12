WDR-Sport DEL: Keine Punkte für Haie, DEG und Roosters Stand: 21.12.2023 21:49 Uhr

Der 29. Spieltag in der Deutschen Eishockey Liga war für die drei NRW-Clubs nicht von Erfolg gekrönt. Weder die Kölner Haie, die Düsseldorfer EG, noch die Iserlohn Roosters holten einen Punkt.

Die Haie unterlagen am Donnerstagabend den Grizzlys Wolfsburg mit 2:3 (0:1, 0:1, 2:1) und kassierten damit die erste Niederlage nach vier Siegen in Folge: Schlimmer noch: Wolfsburg war direkter Tabellen-Nachbar der Haie und verdrängte die Kölner durch den Auswärtssieg vom vierten Tabellenplatz.

Mit weiter 50 Punkten stehen die Haie in der Tabelle nun auf Rang fünf, Wolfsburg hat zwei Punkte mehr auf dem Konto. Der KEC bleibt aber auf direktem Playoff-Kurs, der Vorsprung auf Rang sieben beträgt vier Punkte.

Justin Feser (9.) und Spencer Machacek (26.) trafen für Wolfsburg jeweils in Überzahl. Ryan O'Connor sorgte nach 45 Minuten für das 3:0. Die Haie gaben sich aber noch nicht geschlagen. Erst erzielte Andreas Thuresson (56.) den Treffer zum 1:3 aus Kölner Sicht. Frederik Storm (59.) traf noch zum Anschluss. Mehr gelang den Kölnern aber nicht mehr.

Weiter geht es für die Haie bereits am Samstag mit einem Auswärtsspiel beim Tabellenvorletzten, den Augsburger Panthern (19 Uhr).

Iserlohn Roosters kassieren vierte Pleite in Folge

Tabellenletzter sind und bleiben die Iserlohn Roosters. Die Sauerländer unterlagen am Donnerstag den Nürnberg Ice Tigers mit 0:3 (0:1, 0:1, 0:1). Für Iserlohn war es die bereits vierte Pleite in Folge und die sechste Niederlage in den vergangenen sieben Spielen.

Cole Maier (11.), Tim Fleischer (22.) und Dane Fox (54.) trafen für die Gastgeber. Mit nur 23 Punkten nach 29 Spielen haben die Roosters bereits sechs Punkte Rückstand auf das rettende Ufer. Und am Samstag (16.30 Uhr) reisen die Iserlohner zum amtierenden Meister, dem EHC München.

Düsseldorfer EG unterliegt ERC Ingolstadt

Ebenfalls im Tabellenkeller, aber noch acht Punkte vor den Roosters steht die Düsseldorfer EG. Auch die DEG musste am Donnerstag eine Niederlage einstecken und verlor in eigener Halle mit 0:2 (0:1, 0:0, 0:1) gegen den ERC Ingolstadt. Für die DEG war es nach dem Sieg gegen die Roosters am vergangenen Spieltag ein erneuter Rückschlag in die dritte Pleite aus den vergangenen vier Spielen. Der Abstand zu den Pre-Playoff-Plätzen betraägt acht Punkte, damit steht die DEG im Niemandsland der Tabelle.

Mirko Höfflin (17.) brachte Ingolstadt in Führung. Danach war es lange offen. Erst 31 Sekunden vor Schluss sorgte Andrew Rowe mit einem Treffer ins leere Tor für den Endstand.

Mit 31 Punkten belegen die Düsseldorfer den zwölften Tabellenplatz. Nächster Gegner sind am Samstag (19 Uhr) die Löwen Frankfurt.