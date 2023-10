DEL Keine Punkte für DEG, Haie und Roosters Stand: 29.10.2023 21:14 Uhr

Die Düsseldorfer EG hat am 15. Spieltag der DEL die zwölfte Pleite kassiert. Auch die Kölner Haie holten am Sonntag keine Punkte. Die Iserlohn Roosters holten sich eine Klatsche ab.

Die Düsseldorfer unterlagen am Sonntag bei den Fischtwon Pinguins in Bremerhaven mit 2:4 (0:2, 1:2, 1:0) und bleibt Tabellenletzter. Die DEG wartet damit weiter auf den ersten Auswärtssieg in dieser Saison. Bremerhaven feierte dagegen den fünften Sieg in Serie und schiebt sich auf den zweiten Tabellenplatz.

Skyler McKenzie (6.) und Jacob Virtanen (8.) brachten die Gastgeber schon in den Anfangsminuten per Doppelschlag mit 2:0 in Führung. Erst im zweiten Drittel wurden die Düsseldorfer offensiv aktver, doch genau in diese Phase traf Nicolas Appendino mit einem Schuss unter die Latte nach einem Konter zum 3:0 (32.). Die DEG bäumte sich noch einmal auf und kam fünf Minuten später durch Phil Varone zum Anschlusstreffer (37), aber nur 26 Sekunden später stellte Markus Vikingstad den alten Abstand wieder her (37.).

Im Schlussdrittel schöpfte die DEG noch einmal Hoffnung, nachdem Kohen Olischeski sechs Minuten vor dem Ende auf 2:4 aus Düsseldorfer Sicht stellte. Trainer Thomas Dolak nahm in der Schlussminute Torhüter Henrik Haukeland vom Eis. Gebracht hat das aber nichts mehr. Weiter geht es für die DEG bereits am kommenden Dienstag (19.30 Uhr) mit einem Auswärtsspiel bei den Augsburger Panthern.

Kölner Haie unterliegen Löwen Frankfurt

Auch die Kölner Haie gehen ohne Punkte aus dem Wochenende. Nach der 1:5-Niederlage gegen den EHC München am Freitag unterlagen die Haie am Sonntag auch auswärts bei den Löwen Frankfurt mit 3:6 (0:1, 1:2, 2:3). Die Haie bleiben damit bi 23 Punkten stehen und rutschen in der Tabelle auf Rang neun ab.

Cody Kunyk (16.) brachte die Löwen im ersten Drittel in Führung. Dominik Bokk (23.) und wieder Kunyk (38.) erhöhten auf 3:0 aus Sicht der Gastgeber. Dennoch gingen die Löwen nur mit einer Zwei-Tore-Führung ins letzte Drittel, weil Andreas Thuresson (40.) die Haie wieder heran brachte.

Kurz nach Beginn des dritten Drittels stellte Kevin Bicker (42.) den alten Abstand wieder her. Entschieden war das Spiel aber nicht, denn die Haie starteten eine Aufholjagd. Thuresson (48.) und Gregor MacLeod (49.) trafen innerhab weniger Sekunden zum 3:4 aus Kölner Sicht. Zu mehr reichte es aber nicht mehr. Stattdessen ließ der KEC Maksim Matushkin durch die Abwehr spazieren und zum 5:3 treffen. Markus Schweiger erhöhte eine Minute vor Schluss auf 6:3 (59.).

Weiter geht es für die Haie am Mittwoch (19 Uhr) mit einem Heimspiel gegen Bremerhaven.

Klatsche Für Roosters in Wolfsburg

Die Iserlohn Roosters haben nach zuletzt zwei Siegen in Folge - unter anderem gegen die Adler Mannheim - bei den Grizzlys Wolfsburg einen heftigen Dämpfer kassiert und mit 0:7 (0:3, 0:2, 0:2) verloren. Chris Wilkie (3., 43.), Matthew White (13.), Jean-Christophe Beaudin (17.), Laurin Braun (31.), Luis Schinko (40.) und Spencer Machacek (47.) erzielten die Tore für die Hausherren.

Für die Roosters war es die erste Niederlage nach der Entlassung von Trainer Greg Poss vor rund einer Woche. Das Team betreut aktuell Assistenztrainer Pierre Beaulieu betreut.

Iserlohn zeigte sich offensiv wie defensiv nicht auf der Höhe. Nur 29 Schüsse gaben die Sauerländer auf das Wolfsburger Tor ab, bei den Grizzlys waren es satte 70.

Nächster Gegner der Roosters ist am kommenden Dienstag (19.30 Uhr) der Meister EHC München.