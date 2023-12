WDR-Sport DEL: Iserlohn verliert weiter, DEG gibt Spiel spät aus der Hand Stand: 26.12.2023 18:56 Uhr

Die Niederlagen-Serie geht weiter. Gegen den Tabellenführer aus Bremerhaven haben die Iserlohn Roosters ihre sechste Niederlage in Folge kassiert. Düsseldorf gab einen sicher geglaubten Sieg in den letzten fünf Minuten noch aus der Hand.

Der Tabellenletzte aus Iserlohn unterlag in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) dem Spitzenteam Fishtown Pinguins Bremerhaven mit 2:4 (1:2, 0:2, 1:0). Die Düsseldorfer EG verlor gegen die Augsburger Panther nach deutlicher Führung noch mit 4:5 (1:0, 2:1, 1:4).

Düsseldorf gibt hohe Führung aus der Hand

Düsseldorf erwischte einen Blitzstart. Kohen Olischefski traf nach weniger als zwei Minuten zum 1:0 (2.). Die DEG blieb defensiv stabil, Jakub Borzecki erhöte im Mittelabschnitt auf 2:0 (24.). Augsburg kam mit einem Treffer von Matthew Puempel noch im 2. Drittel zurück (27.), ehe Kevin Clark zum 3:1 für die DEG traf (35).

Im dritten Drittel sorgte Brendan O'Donnell 13 Minuten vor Spielende mit dem 4:1 für die vermeidliche Vorentscheidung (47.). Augsburg investierte im Schlussdrittel enorm viel und drehte in den letzten fünf Minuten auf. Erst sorgte Luke Esposito für den Anschluss (55.). Zwei Minuten später erzielte Chris Collins mit einem Doppelschlag in weniger als zwei Minuten erst das 3:4 und dann das 4:4. Wieder nur 38 Sekunden später schockte Puempel die DEG und drehte die Partie (59.). Nach vier Gegentoren in weniger als fünf Minuten hieß es am Ende 5:4 für Augsburg.

Dieser herbe Rückschlag kommt für Düsseldorf zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt. Bereits am Donnerstag (19 Uhr) ist die DEG im Derby zu Gast bei den Kölner Haien.

Tabellenführer Bremerhaven zu stark für IEC

Die Iserlohn Roosters kommen am Tabellenende der DEL nicht vom Fleck und kassierten am Dienstag die sechste Niederlage in Folge. Das erste Drittel am Seiler See in Iserlohn hatte es gleich in sich. Bremerhaven ging zunächst durch einen Treffer von Jan Urbas 1:0 in Führung (10.).

Die Roosters hatten die direkte Antwort parat und glichen nur eineinhalb Minuten später durch Michael Dal Colle (12.) aus. Aber auch die Gäste reagierten auf den Gegentreffer und schlugen ebenfalls nur eineinhalb Minuten nach dem 1:1 mit dem 2:1 durch Colt Adam Conrad zurück (13.).

Im zweiten Drittel erhöhte erst Ziga Jeglic auf 3:1 (25.) und dann Alexander Friesen auf 4:1 (33.). Das weit abgeschlagene Tabellenschlusslicht der DEL steckte aber nicht auf und verkürzte nach einem Treffer von Tyler Boland auf 4:2 (46.).

Iserlohn bleibt mit 23 Punkten Tabellenletzter, der Abstand auf den 13. Nürnberg beträgt zehn Zähler.