WDR-Sport DEL: Doug Shedden bleibt Headcoach der Iserlohn Roosters Stand: 15.03.2024 12:24 Uhr

Nach dem erfolgreich Klassenerhalt bleibt Doug Shedden auch in der kommenden Saison Cheftrainer der Iserlohn Roosters in der Deutschen Eishockey Liga. Das gab der Klub am Freitag im Rahmen der Saisonabschluss-Pressekonferenz bekannt.

Der 62 Jahre alte Kanadier hatte Iserlohn im November auf dem letzten Tabellenplatz übernommen. Bereits einen Spieltag vor Ende der Hauptrunde konnten die Roosters den Klassenerhalt feiern. Mit 57 Punkten und vier Zählern Vorsprung auf den Absteiger aus Augsburg beendete Iserlohn die Saison auf dem Vorletzten Platz.

Shedden kümmert sich mit Müffeler um Kaderplanung

Shedden wird sich bis auf Weiteres gemeinsam mit dem für die sportlichen Geschicke verantwortlichen Axel Müffeler auch um die Kaderplanung kümmern. Der bisherige Sportliche Leiter Christian Hommel war im Herbst zurückgetreten.

"Sowohl Doug Shedden als auch Axel Müffeler haben in einer schwierigen Situation sehr gute Arbeit geleistet und sich das Vertrauen verdient, zunächst einmal auch über die Saison hinaus gemeinsam arbeiten zu können. Wir sind in dieser Konstellation in puncto Kaderplanung für die kommende Saison gut aufgestellt", sagte Wolfgang Brück, geschäftsführender Gesellschafter der Roosters.