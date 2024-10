Champions League Champions League: Fragen um Boniface vor Bayer-Gastspiel in Brest Stand: 22.10.2024 13:48 Uhr

Bayer 04 Leverkusen will bei Stade Brest den perfekten Start in die Champions League ausbauen. Hinter dem Einsatz von Stürmer Victor Boniface steht jedoch ein dickes Fragezeichen.

Als Bayer 04 Leverkusen am Montag in die erste von drei Englischen Wochen in Folge startete, fehlten zwei Leistungsträger aus dem Trainingsplatz. Florian Wirtz und Victor Boniface trainierten nicht mit der Mannschaft, wurden stattdessen individuell behandelt.

Wirtz konnte nach seiner bei der Nationalmannschaft erlittenen Kapselverletzung im Bundesliga-Spiel gegen Eintracht Frankfurt (2:1) immerhin schon wieder als Joker mitwirken. Er wird dementsprechend mit der Mannschaft zum Champions-League-Spiel bei Stade Brest am Mittwoch (18.45 Uhr) reisen. "Er ist gegen Frankfurt hervorragend reingekommen", sagte Bayer-Sportdirektor Simon Rolfes am Dienstag. "Er ist in guter Verfassung."

Boniface-Einsatz fraglich

Dass auch Boniface dabei sein wird, ist unwahrscheinlich. Auch im Abschlusstraining der Werkself am Dienstag war er nicht dabei.

Der Nigerianer hat aufwühlende Tage hinter sich. Am Sonntagabend war der Stürmer in einen schweren Autounfall verwickelt. Boniface war als Beifahrer auf dem Weg zum Frankfurter Flughafen, um einen Freund abzuholen. Auf der Strecke verlor der Fahrer des Wagens die Kontrolle über das Auto und kollidierte mit einem Lastwagen. Das Auto überschlug sich. Boniface verletzte sich nur leicht an der Hand. Auch die anderen Beteiligten kamen ohne schwerwiegende Verletzungen davon.

Boniface selbst gab Entwarnung

"Es ist alles gut", gab Boniface am Montag noch selbst Entwarnung. Der Unfall passierte nur Stunden nachdem der 23-Jährige Bayer 04 gegen Frankfurt zum Sieg geköpft hat. Im selben Spiel verschoss Boniface aber auch einen Elfmeter. Und das wiederum, nachdem er in der Woche zuvor mit der nigerianischen Nationalmannschaft 15 Stunden lang an einem Flughafen in Libyen fest hing.

Während Boniface körperlich zumindest auf der Höhe zu sein scheint, stellen sich vor allem Fragen nach seiner mentalen Verfassung nach diesen aufregenden Tagen. "Wir werden gleich sprechen und gucken, ob er mitgeht oder nicht. Das ist im Moment noch offen", sagte Rolfes am Dienstag.

Bayer in der Champions League noch ohne Punktverlust

Während Bayer 04 in der Bundesliga mit vier Siegen aus sieben Spielen den eigenen Erwartungen noch ein wenig hinterher hinkt, läuft es in der Champions League besser. Nach dem überzeugenden 4:0-Sieg bei Feyenoord Rotterdamm zum Auftakt, gab es am vergangenen Spieltag einen hart erkämpften und verdienten 1:0-Sieg gegen die AC Mailand. Sechs Punkte und null Gegentore - das kann sich sehen lassen.

Mit Stade Brest kommt nun der vermeintlich leichteste Gegner der Vorrunde. Die Franzosen sind zum ersten Mal in ihrer Clubgeschichte für einen internationalen Wettbewerb qualifiziert. Und in der Liga läuft es nicht rund. Brest belegt aktuell nur Rang elf. Am vergangenen Wochenende reichte des gegen Stade Rennes nur zu einem 1:1.

Stade Brest steht aktuell vor Leverkusen

In der Königsklasse sieht das jedoch anders aus. Auch Brest ist mit sechs Punkten perfekt in die Saison gestartet, holte gegen Sturm Graz (2:1) und RB Salzburg (4:0) zwei Siege. In der Tabelle belegt Brest hinter dem BVB sogar Rang zwei und steht damit zwei Plätze vor Leverkusen.

Rolfes bezeichnete Brest als einen "unbequemen und widerstandsfähigen" Gegner. "Darauf müssen wir eingestellt sein, dass wir das Spiel annehmen, dass wir wach sind, dass wir die Energie zeigen." So will Rolfes einen "weiteren großen Schritt" in Richtung K.o.-Phase gehen. "Wir fahren da hin, um zu gewinnen. Wir wollen möglichst viele Punkte machen. Wir wollen in die K.o.-Runde, aber auch eine möglichst gute Platzierung."

Ein Sieg wäre tatsächlich wichtig für die Werkself, denn die nächsten Gegner haben es mitunter in sich. Nach dem Spiel in Brest reist Bayer 04 zum FC Liverpool, gefolgt von RB Salzburg, Inter Mailand, Atlético Madrid und Sparta Prag.