45. +3 Halbzeitfazit:

Im allerersten Pflichtspiel zwischen Stade Brest und Bayer 04 Leverkusen steht es zur Pause 1:1. Dieses Resultat gibt den Spielverlauf nicht so richtig wieder. Der Bundesligist war die klar tonangebende Mannschaft, verzeichnete die größeren Spielanteile, tat mehr in Richtung Tor und erwies sich zudem als deutlich zweikampfstärker. Damit waren einige Zutaten für ein gutes Auswärtsspiel gegeben, doch übermäßig viel Torgefahr strahlte die Werkself nicht aus. Dennoch gelang die Führung, sehr viel mehr war an Chancen aber nicht drin. Die Hausherren mischten in der Anfangsphase recht gut mit, spielten dann über weite Strecken aber nur die zweite Geige. Doch dank groß0er Effizienz kamen auch die Bretonen zum Erfolg. Zwei Ballaktionen im Sechzehner (Leverkusen 13), zwei Torschüsse (fünf) und ein Tor.

45. +3 Ende 1. Halbzeit

45. +2 Offenbar sind alle Beteiligten momentan mit dem Ergebnis zufrieden und würden es vorziehen, jetzt erst einmal Pause zu machen.

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

43. Bayer ist erpicht darauf, die Kontrolle zu behalten. Weiter bemüht sich der Bundesligist stark um den Ball, zeigt sich passsicher und verfällt nicht in Hektik.

41. Für Bayer bedeutet der Ausgleich den ersten Gegentreffer im laufenden Wettbewerb. Zugleich verleiht das Tor den Hausherren Rückenwind und frische Zuversicht, nachdem bis dahin nicht sonderlich viel zusammenlief.

39. Pierre Lees-Melou Brest Tooor für Stade Brestois 29, 1:1 durch Pierre Lees-Melou

Nicht zu glauben! Jetzt verzeichnen die Bretonen gerade ihre erste Ballaktion im gegnerischen Sechzehner, bleiben in der Folge dran. Von links spielt Mahdi Camara die Kugel hoch in die Mitte. An der Strafraumgrenze in ziemlich zentraler Position nimmt Pierre Lees-Melou das Ding volley und trifft mit dem rechten Fuß ins linke Eck. Der Mittelfeldspieler gibt heuet sein Debüt in der Königsklasse und feiert gleich einen Torerfolg.

38. Nach einem Foul von Piero Hincapié an Pierre Lees-Melou eröffnet sich Brest die gute Gelegenheit, über den fälligen Freisto0 in halbrechter Position das Tor ins Visier zu nehmen. Das tut Romain Del Castillo dann auch, schießt aus etwa 25 Metern mit dem linken Fuß. Der Ball fliegt rechts am Kasten vorbei. Und die Statistiker dürfen einen Torschuss der Gastgeber notieren.

36. Auf der anderen Seite warten wir noch immer auf eine Ballaktionen der Hausherren im Strafraum. Und auch einen Torschuss der Bretonen haben die Zuschauer noch immer nicht zu sehen bekommen.

34. Während Bayer den Ball zirkulieren lässt, kehrt Kenny Lala jetzt auf den Rasen zurück. Eilig hat es die Werkself nicht. Mit der Führung im Rücken lässt sich das Ganze jetzt noch besser dosieren.

32. Am eigenen Strafraum sitzt Kenny Lala am Boden und erbittet medizinische Hilfe. Offenbar gibt es Probleme am linken Sprunggelenk. Zumindest kann der Rechtsverteidiger das Spielfeld auf eigenen Füßen verlassen, wird dann an der Seitenlinie weiter behandelt.

30. In ganz ähnlicher Position wie bei seinem Tor eben bittet Florian Wirtz zum Tanz, lässt mit einem Haken dann auch nicht Brests Abwehrchef Brendan Chardonnet ins Leere grätschen. Der anschließende Rechtsschuss gelingt aber nicht so platziert und wird von Marco Bizot gehalten.

28. Wiederholt beweist Jonas Hofmann Spielfreude, steckt den Ball jetzt wunderbar durch die Schnittstelle und in den Lauf von Nathan Tella durch. Der wird rechts in der Box allerdings abgeblockt.

26. Angesichts des bisherigen Spielverlaufs geht die Führung des Bundesligisten in Ordnung. Bayer gibt hier überwiegend den Ton an und behält auch mit der Führung im Rücken die Kontrolle.

24. Florian Wirtz Leverkusen Tooor für Bayer Leverkusen, 0:1 durch Florian Wirtz

Plötzlich erkennen die Gäste, dass der Gegner defensiv nicht perfekt organisiert ist. Jonas Hofmann versucht, das Spiel schnell zu machen, muss aber zweimal den Pass auf Florian Wirtz spielen, ehe dieser freie Bahn hat. Aus leicht nach links versetzten 16 Metern schießt der Nationalspieler mit dem rechten Fuß flach ins linke Eck. Für Wirtz ist das der dritte Treffer im laufenden Wettbewerb.

21. Matěj Kovář darf jetzt mal einen Ball fangen. Es handelt sich um einen Freistoß, den Romain Del Castillo von links weit nach vorn in den Sechzehner tritt. Die Mitspieler des französischen Mittelfeldakteurs warten vergeblich.

19. Auf dem rechten Flügel ist Nathan Tella. Der stoppt, nimmt Jonas Hofmann mit. Und dieser fackelt nahe dem rechten Strafraumeck nicht lange, feuert direkt mit dem rechten Fuß. Der Ball fliegt deutlich über die Kiste.

17. Álex Grimaldo bringt von der linken Seite eine hohe Flanke in die Mitte. Marco Bizot beweist eine gute Strafraumbeherrschung und pflückt sich die Kugel sicher herunter.

15. Der abgeblockte Versuch von Aleix García aus der Anfangsphase stellt nach wie vor den einzig registrierten Torschuss dieser Partie dar. Für Leverkusen wurden überdies zwei Ballagktiop0nen im gegnerischen Sechzehner gezählt. Bei Brest steht da noch die Null.

13. Florian Wirtz spielt einen guten Pass links in den Strafraum. Von der Grundlinie zieht Patrik Schick den Ball zur Mitte. Der leicht abgefälschte Ball hat Mühe, zu Jonas Hofmann zu gelangen. Die Bretonen klären letztlich mit vereinten Kräften. Und Hofmann beschert sich das Torhüter Marco Bizot mit den Händen zugreift. Ein Rückpass aber ist das nicht.

12. Den Eckstoß auf der rechten Seite führt Álex Grimaldo kurz aus. Es geht den Rheinländern also nicht darum, schnell vors Tor zu gelangen. Vielmehr steht Ballkontrolle im Vordergrund, entsprechend wird hinten herum gespielt.

11. Dann gelangen die Gäste rechts in die Box. Dort zieht Nathan Tella mit dem rechten Fuß ab. Massadio Haïdara blockt ab und verursacht die erste Ecke dieser Begegnung.

10. Jetzt probiert es Leverkusen mal mit einem langen Ball auf Florian Wirtz. Gegenspieler Kenny Lala regelt das nahe dem Strafraumeck überaus souverän, köpft unter Bedrängnis zum eigenen Torhüter zurück.

8. In dieser Phase beteiligen sich die Franzosen auch sehr ausgiebig am Spiel. Also vor Ballbesitz scheut man sich nicht. So kommt die Sache derzeit recht offen und ausgeglichen rüber.

7. Brest lauert auf Fehler des Gegners und versucht dann, schnell umzuschalten. Alternativ gehen die Bretonen auch mal für drauf. Die Hausherren haben eine Idee, wie sie dem Bundesligisten beikommen wollen.

5. Bayer hinterlegt hier gleich ein sehr großes Interesse an reichlich Ballbesitz. So gibt die Werkself überwiegend den Rhythmus vor.

3. Erstmals bekommen die Gäste Schwung rein. Über rechts wird Nathan Tella geschickt. Nach dessen hoher Flanke legt Álex Grimaldo per Kopf ab. Noch ergibt sich keine Lücke, also wird zurückgespielt an die Strafraumgrenze. Aleix García zieht ab, bleibt mit seinem Schuss aber hängen.

1. Spielbeginn

Leverkusen verlor in dieser Spielzeit erst eine Partie – geschehen Ende August daheim gegen Leipzig. Seither ist man sieben Pflichtspiele unbezwungen (fünf Siege). Zu dieser Serie gehören das 4:0 bei Feyenoord und das 1:0 gegen Milan. Die letzte Auswärtsniederlage fing sich die Werkself übrigens Ende Mai 2023 ein – bei einem 0:3 in Bochum. Seither hat Bayer stattliche 30 Pflichtgastspiele nicht mehr verloren und dabei 24 Siege eingefahren.

Brest hatte es bisher mit zwei österreichischen Klubs zu tun, siegte daheim gegen Sturm Graz mit 2:1 und in Salzburg 4:0. National läuft es für die Franzosen weit weniger rund. Der Dritte der vergangenen Ligue-1-Saison erlebt ein ziemliches Auf und Ab, kassierte bereits vier Niederlagen und dümpelt im Tabellenmittelfeld herum (11.). Immerhin ist man daheim, nach der bösen 1:5-Klatsche zum Auftakt gegen Marseille inzwischen fünf Pflichtspiele ungeschlagen (vier Siege). Zuletzt gab es ein 2:0 gegen Havre AC und ein 1:1 gegen Rennes.

Beide Mannschaften haben in dieser Ligaphase noch keinen Punkt abgegeben, weisen eine Tordifferenz von +5 auf und befinden sich derzeit unter den Top 8, womit der direkte Einzug ins Achtelfinale einhergehen würde. Der Sechste hat den Achten zu Gast. Die Bretonen stehen vor den Rheinländern, weil sie einen Treffer mehr erzielt haben (6:1), dafür ist Bayer noch gänzlich ohne Gegentor (5:0).

Im Vergleich zum 1:1 am Samstag zu Hause gegen Stade Rennes nimmt Éric Roy drei Wechsel vor. Anstelle von Abdoulaye N'Diaye, Jordan Amavi und Mathias Pereira Lage (alle Bank) rücken Massadio Haïdara, Soumaïla Coulibaly und Abdallah Sima in die Startelf von Brest. Aufseiten der Gäste belässt Xabi Alonso nach dem 2:1-Erfolg vor vier Tagen gegen Frankfurt mit Piero Hincapié, Jonathan Tah und Álex Grimaldo lediglich drei Spieler in der Leverkusener Anfangsformation. Die ausgetauschten Spieler werden mit einer Ausnahme auf der Bank Platz nehmen. Victor Boniface fehlt heute komplett im Kader, hat sich bei einem schweren Verkehrsunfall an der linken Hand und am rechten Fuß verletzt.