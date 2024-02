WDR-Sport BVB II gegen Preußen Münster - Westfälisches Duell der formstarken Teams Stand: 12.02.2024 19:19 Uhr

Borussia Dortmund II ist derzeit die Mannschaft der Stunde in der 3. Liga. Mit einem Sieg gegen Preußen Münster könnte der BVB bis auf Platz vier vorrücken - aber die Adlerträger sind auch in guter Form.

Im westfälischen Duell zwischen Borussia Dortmund II und Preußen Münster treffen am Dienstagabend (19 Uhr) zwei der formstärksten Teams der 3. Liga aufeinander. Münster blieb in den fünf Partien in diesem Jahr ungeschlagen und hat als Aufsteiger bereits zehn Punkte Vorsprung auf die Abstiegsränge, der BVB hat sogar seit Ende November kein Spiel mehr verloren und baute seine Serie mit dem Sieg bei Viktoria Köln zuletzt auf acht Spiele aus.

In den letzten beiden Spielen gegen den 1. FC Saarbrücken (1:1) und Köln (3:1) punktete der "kleine" BVB sogar in Unterzahl. "In der Phase, in der wir fast den Ausgleich kassieren und dann mit dem 3:1 eigentlich den Deckel draufmachen, bekommen wir eine Rote Karte. Danach haben wir wie schon letzte Woche sehr, sehr aufopferungsvoll verteidigt. Am Ende war es eine sehr gute Leistung gegen eine wirklich starke Mannschaft", lobte BVB-Trainer Jan Zimmermann sein Team.

Gegen Münster werden Zimmermann-Team neben diversen Verletzten unter anderem die gesperrten Julian Hettwer, Falko Michel (beide Rotsperre) und Franz Roggow (Gelbsperre) fehlen. Mit einem Sieg könnte Dortmund in der Tabelle bis auf Platz vier vorrücken und hätte nur noch zwei Zähler Rückstand auf Relegationsplatz drei. Aufsteigen kann der BVB II als Zweitvertretung eines Bundesligisten aber nicht.

Hildmann: "Könnte offener Schlagabtausch werden"

Münster-Coach Sascha Hildmann hat großen Respekt vor Dortmund und hofft am Dienstag wieder auf das "Preußen-Gesicht", dass sein Team zuletzt beim 1:1 gegen Sandhausen in der zweiten Halbzeit zeigte. "Für uns wird das ein ganz dickes Brett. Dortmund ist richtig gut, hat eine sehr gute Mannschaft mit vielen guten Einzelspielern. Sie spielen nach vorne und marschieren. Wir aber auch", sagte Hildmann. "Es könnte ein offener Schlagabtausch werden - obwohl ich da nicht so der Fan von bin".

Auch am Dienstag wird Hildmann wohl wieder auf den formstarken Joel Grodowski setzen. Der Angreifer verpasste zwar in diesem Jahr zwei Spiele wegen Krankheit, doch bei seinen anderen drei Einsätzen erzielte er jeweils einen Treffer - so auch zuletzt gegen Sandhausen, obwohl er nach eigener Aussage noch nicht zu 100 Prozent fit war. Gemeinsam mit Malik Batmaz (11 Tore) bildet Grodowski (10) eins der gefährlichsten Sturmduos der Liga.

Das Nachholspiel hätte eigentlich schon kurz vor Weihnachten stattfinden sollen. Es war kurzfristig abgesagt worden, nachdem ein verdächtiger Gegenstand im Gästeblock gefunden worden war, der sich später nach einer Überprüfung durch die Polizei als harmlos herausstellte.