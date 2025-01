WDR-Sport BVB-Frauen verlieren in Dänemark Stand: 25.01.2025 17:38 Uhr

Die Handball-Frauen von Borussia Dortmund sind in der European-League-Hauptrunde auch im dritten Gruppenspiel ohne Sieg geblieben.

Beim dänischen Vertreter Herning Ikast HB verlor der BVB am Samstag mit 25:29 (11:12). Die Dortmunderinnen belegen damit den letzten Platz der Hauptrunden-Gruppe B.

Die Däninnen, die insgesamt 63 Prozent ihrer Würfe im Tor unterbringen konnten, setzten sich in der zweiten Halbzeit dank ihrer größeren Effektivität ab. Die Dortmunderinnen kamen zu mehr Torabschlüssen, vergaben aber die Hälfte davon. Beste BVB-Torschützin war Lena Degenhardt mit sieben Toren.

In der Gruppe C ist die HSG Blomberg-Lippe am Sonntag im Einsatz: Die HSG hat ab 16.00 Uhr ein Heimspiel gegen Metraco Zaglebie Lubin (Polen). Die Blombergerinnen gehen als Spitzenreiterinnen in die Partie.

