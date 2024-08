WDR-Sport Borussia Dortmund überzeugt bei Testsieg gegen Aston Villa Stand: 10.08.2024 18:51 Uhr

Mit einem 2:0 (2:0) im finalen Test gegen Aston Villa hat Borussia Dortmund am Samstag (10.08.2024) seine Vorbereitung abgeschlossen.

Kapitän Emre Can (33.) nach Foul an Karim Adeyemi per Elfmeter und kurz darauf Juilan Brandt (35.) schossen vor über 81.000 Zuschauern in Dortmund die Tore.



Der BVB, mit den Zugängen Yan Couto, Waldemar Anton und Pascal Groß in der Anfangsformation, überzeugte gegen den Vierten der Premier League über weite Phasen auch unter Druck durch sicheren Aufbau (62% Ballbesitz) und eine stabile Defensive.

Vor der Partie wurde auf dem Rasen Ex-Trainer Edin Terzic offiziell verabschiedet. Terzic war im Sommer zurück getreten und dann durch seinen vorherigen Co-Trainer Nuri Sahin ersetzt. Die Pflichtspiel-Saison beginnt für Dortmund nächsten Samstag (17.08.2024, 18 Uhr) mit dem Erstrunden-Spiel im DFB-Pokal bei Regionalligist Phönix Lübeck. In der Bundesliga empfängt der BVB eine Woche später Eintracht Frankfurt.