WDR-Sport Bochums Aus im Pokal - Rückschlag, aber "keine Sorgen" Stand: 19.08.2024 11:00 Uhr

Der Trainer des VfL Bochum, Peter Zeidler, war nach Bochums Pokal-Aus überraschend sorgenlos. Zum Start der Bundesliga muss sich trotzdem einiges ändern.

Von Michael Buchartz

Es ist schon etwas verwunderlich, wie schnell Bochums Trainer Peter Zeidler das Pokal-Aus seines VfL beim Zweitligisten in Regensburg am Sonntag (18.08.2024) abhakte. "Akzeptieren, respektieren, gut analysieren. Das sind die Sachen, die wir zu tun haben. Die Euphorie ist nicht ganz weg", erklärte der Trainer freimütig.

Bochum als einziger Bundesligist gescheitert

Doch die Tatsache ist: Der VfL Bochum hat als einziger Bundesligist das Pokal-Wochenende gegen einen unterklassigen Klub nicht überlebt - auch wenn noch nicht alle Bundesligisten bis zum Montag (19.08.2024) gespielt haben.

Zeidler ist bemüht, keinen Druck aufzubauen vor dem schwierigen Liga-Start beim Top-Team RB Leipzig am kommenden Samstag. Das mühte sich bei Drittligist RW Essen zwar ebenfalls zum Sieg. Allerdings mit einem gewaltigen Unterschied: Leipzig drehte die Partie mit einer starken zweiten Hälfte, Bochum dagegen ließ sich von Regensburg vor allem im zweiten Durchgang ausspielen.

VfL-Trainer Zeidler: "Waren nicht topfit"

Das ist auch dem Trainer des VfL aufgefallen: "Wir waren nicht auf den Moment topfit. Deshalb gilt es, das jetzt höher zu schrauben, damit wir besser spielen". Er erwarte gute Trainingseinheiten in der Woche. Das kann man dann doch eher als klare Ansage ans seine Profis verstehen.

Als hätten seine Schützlinge das gehört, legen sie den Blick statt auf das Aus schon auf die Partie gegen Leipzig. Positiv müsse man bleiben, erklärte beispielsweise Kapitän Anthony Losilla und bekam Unterstützung vom Teamkollegen Maximilian Wittek: "Wir werden nicht den Kopf in den Sand stecken." Die Stimmung bleibt also optimistisch.

Bochums Defensive ließ viel zu

Losilla führte auch aus, weshalb das so ist: "Es war nicht alles ganz so schlecht." Das könnte man zumindest eine eigenwillige Interpretation der Pokal-Partie in Regensburg nennen. Dort, wo der VfL zu keiner Zeit das Spiel diktieren konnte.

Zwar gab es in Halbzeit eins und nach dem Rückstand ein paar gute Torchancen - allerdings muss man festehalten: Auch Regensburg hatte Gelegenheiten auf mehr Tore. Christian Kühlwetter und Kai Pröger beschäftigten die Bochumer Defensive ein ums andere Mal intensiver als manchem VfL-Sympathisanten wohl lieb war.

RBL-Offensive schon in Form

"Anne Castroper" werden sie daher wohl nicht nur die Chancenverwertung, sondern auch Chancenverhinderung auf den Trainingsplan schreiben. Denn bei RB warten andere Kaliber.

So wie der niederländische Nationalspieler Xavi Simons oder Angreifer Benjamin Sesko, der in der vergangenen Saison immerhin 14 Treffer in der Bundesliga erzielte - und schon wieder in Form ist: Bei RWE steuerte ein Tor und eine Vorlage zum Sieg bei. Es bleibt daher Zeidlers Vorgabe als Leitsatz: "Wir müssen einige Dinge besser machen. Dann mache ich mir keine Sorgen."