3. Liga Bielefeld kämpft gegen Unterhaching vergebens Stand: 17.02.2024 18:27 Uhr

Nach einem 0:2-Rückstand zur Pause war Arminia Bielefeld gegen die SpVgg Unterhaching in Halbzeit zwei dicht an einem Punktgewinn. Am Ende reichte es nicht.

Am Ende unterlag die Arminia am Samstag (17.02.2024) auf der heimischen Alm Unterhaching mit 1:2 (0:2). Nach einer schwachen ersten Halbzeit lagen die Ostwestfalen im Drittliga-Duell nach Treffern von Raphael Schifferl (10. Minute) und Ben Westermeier (35.) mit zwei Toren zurück.

Ein souverän von Merveille Biankadi (58.) verwandelter Foulelfmeter brachte den DSC wieder heran. Und nach 67 Minuten bejubelten die Arminia-Fans auch den Ausgleich. Doch der Linienrichter hatte bei der Hereingabe von Nicklas Shipnoski den Ball zuvor im Aus gesehen und so zählte der Treffer nicht.

Genug Arminia-Chancen zum Ausgleich

Arminia kämpfte in der Folge um den einen Punkt. Manuel Wintzheimer scheiterte mit einem Schuss aus 14 Metern an SpVgg--Keeper Rene Vollath (80.). Bei der folgenden Ecke verzog Nassim Boujellab knapp. Wenig später verwehrte Schiedsrichter Mario Hildenbrand den Gastgebern bei einem Boujellab-Solo (83.) in den Strafraum einen möglichen weiteren Elfmeter.

Am Ende reichte es für Bielefeld trotz über 20 Torschüssen gegen insgesamt kompakte Hachinger nicht mehr zu einem Unentschieden. Bielefeld hat jetzt sechs der letzten sieben Spiele verloren und rangiert mit 28 Punkten auf Platz 15.

Am 27. Spieltag geht es für die Arminia zum 1. FC Saarbrücken (Sonntag, 25.02.2024, 16.30 Uhr).